Video/ Parma Atalanta (2-5) gol e highlights, la Dea è da Champions! (Serie A)

VIDEO PARMA ATALANTA (RISULTATO 2-5): LA DEA VEDE LA CHAMPIONS

Ecco il video di Parma Atalanta, partita giocata per la 35^ giornata di Serie A. Nessun problema per l’Atalanta che si avvicina ancora alla Champions vincendo in goleada in casa del Parma. L’Atalanta tiene subito in mano le redini della partita, il Parma prova a sfruttare Gervinho per pungere nelle ripartenze ma a sbloccare il risultato, come da pronostico, sono i bergamaschi. La difesa dei Ducali lascia troppo spazio a Malinovskyi che esplode il suo micidiale sinistro, senza lasciare scampo a Sepe. Al 32′ splendida combinazione tra Ilicic e Freuler, lo sloveno serve di tacco lo svizzero che a sua volta offre l’assist a Zapata, che colpisce la traversa a Sepe battuto. L’Atalanta inizia il secondo tempo con Muriel e Pessina in campo al posto di Zapata e Ilicic e al 7′ è proprio uno dei neo-entrati a siglare il raddoppio bergamasco. Pessina infatti firma lo 0-2 dopo essersi liberato della marcatura di Kurtic e battendo Sepe con una precisa rasoiata. Al 12′ si mette in luce anche Muriel che si libera bene al tiro ma manca di poco il bersaglio, quindi terzo cambio per l’Atalanta con Miranchuk che prende il posto di Malinovskyi.

Video/ Benevento Cagliari (1-3) gol e highlights, polemiche feroci! (Serie A)

Il tris atalantino si materializza al 32′, con Pasalic che lancia nello spazio Muriel e al primo pallone della sua partita serve al colombiano l’assist per il suo ventesimo gol in campionato, nonché per lo 0-3 bergamasco. Il Parma però accorcia le distanze subito dopo: distrazione della difesa ospite, Busi sfrutta un buco lasciato da Maehle e serve all’argentino Brunetta il più comodo degli assist per l’1-3. Saltano tutti gli schemi nel finale di partita allo stadio Tardini e l’Atalanta chiude in goleada la trasferta emiliana. Il poker viene firmato da Muriel che realizza la doppietta personale al 41′, ribadendo in rete un pallone che Sepe aveva deviato sul palo su conclusione di Pessina. Al 43′ il Parma accorcia sul 2-4 grazie a Sohm, con la difesa nerazzurra ancora distratta e Sportiello saltato dall’avversario. L’ultima parola sul match ce l’hanno però gli uomini di Gasperini, di nuovo a segno con Miranchuk che piazza sotto la traversa un pallone che Pasalic si era fatto respingere due volte con Sepe fuori causa. Finisce 2-5.

Video/ Juventus Milan (0-3) gol e highlights: tracollo bianconero (Serie A)

VIDEO PARMA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Roberto D’Aversa il Parma stavolta non poteva fare molto di più: “Dal punto di vista delle prestazioni, se analizzo tutte le gare, possiamo recriminare su quella in casa contro il Bologna e per il primo tempo contro il Crotone. I ragazzi la prestazione l’hanno fatta ma quel che conta è il risultato finale. Tante volte non siamo stati inferiori ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno; oggi il risultato penso sia giusto, magari non così eccessivo, ma quando commetti degli errori contro una squadra così forte come l’Atalanta vieni punito sistematicamente. Credo si potesse fare meglio, nel primo tempo possibilità per fare gol ce ne sono state sapendo che loro sono molto bravi a giocare a uomo e rischiando anche una parità numerica dietro, credo che su alcune verticalizzazioni a campo aperto si potesse fare meglio. Alla fine il risultato è eccessivo, non tanto per quel che si è creato ma sul concedere, concediamo troppo facilmente, avere qualità tecniche è importante ma in qualsiasi categoria quel che conta di più è l’attitudine a vincere ogni duello, ogni contrasto; da quel punto di vista l’aspetto va migliorato”. Gian Piero Gasperini lancia la volata Champions per l’Atalanta: “Alla fine abbiamo incontrato una squadra che ci ha impegnato, il Parma retrocede quest’anno ma siamo convinti tutti che sia una buona squadra, ha dei giocatori di valore e sanno come stare in campo. Dopo la partita ha preso una piega favorevole, ma globalmente non è stata una gara semplice. È un passo, anzi sono tre passi avanti. Il campionato probabilmente si chiuderà all’ultima giornata. Noi speriamo di arrivarci prima, ma dobbiamo essere pronti a giocare fino all’ultimo minuto. Non dobbiamo avere la frenesia di chiudere prima, adesso incontreremo il Benevento che è una squadra disperata, queste gare sono difficili. Mancano tre giornate, ci speriamo“.

Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv, le mosse a centrocampo