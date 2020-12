Video/ Parma Benevento (0-0): highlights. Senza gol al Tardini (Serie A)

Allo Stadio Ennio Tardini le formazioni di Parma e Benevento non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0, dunque nessun gol nel video Parma Benevento. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa allenati dal tecnico Liverani a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni, riuscendo anche ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva tramite la conclusione provata da Busi, finita larga fuori dallo specchio già al 3′. Gli ospiti guidati da mister Filippo Inzaghi non si scompongono e replicano immediatamente al 4′, quando il tentativo di Lapadula è stato bloccato senza grossi affanni da Sepe tra i pali della porta dei ducali. Gli emiliani tentano di andare a segno fallendo una buona opportunità con Gervinho verso il 15′, quando l’ex romanista ha sparato in curva il pallone offertogli da Cornelius. I giallorossi sembrano maggiormente dediti alla fase difensiva in questo momento del match e vivono qualche attimo di apprensione quando Tuia lamenta un dolore alla schiena intorno al 24′, riuscendo comunque a proseguire l’incontro. Al 29′ fiammata del Parma con Kurtic, la cui conclusione è stata deviata in corner proprio da Tuia e, sugli sviluppi del calcio d’angolo, è Cornelius a mancare lo specchio della porta sul più bello. Nell’ultima parte del primo tempo sono di nuovo i campani a sfiorare la rete quando la conclusione a giro dell’ex milanista Lapadula finisce di poco larga fuori dalla porta difesa da Montipò al 35′. A ridosso del duplice fischio è poi Osorio a mancare il gol di testa sul cross di Scozzarella al 45′.

Nel secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Brunetta al posto di Karamoh tra le file del Parma, la gara tarda ad entrare nel vivo, con le due formazioni probabilmente restie nel volersi scoprire e concedere così spazio ai rivali di giornata. Al 52′ i campani suonano la carica andando alla conclusione con Improta, il cui tiro è stato parato in qualche modo da Sepe in calcio d’angolo. L’arbitro decide inoltre di estrarre un ulteriore cartellino giallo ammonendo Scozzarella al 48′, a causa di un intervento irregolare effettuato nei confronti di uno scatenato Lapadula. Nell’ultima parte dell’incontro tutte e due le compagini sfiorano il colpaccio rispettivamente da un lato al 71′ con Gervinho, il cui tiro è stato intercettato da Ionita a Montipò battuto, e dall’altro al 78′ con Lapadula, incapace di superare Sepe tra i pali. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Hernani, Scozzarella, Brunetta e Kurtic da un lato, Ionita, Barba, Improta e Tello dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno di campionato permette rispettivamente al Parma di portarsi a quota 10 ed al Benevento di salire a quota 11 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO PARMA BENEVENTO: IL TABELLINO

Parma-Benevento 0 a 0

PARMA (4-3-3) – Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Hernani, Scozzarella(74′ Brugman), Kurtic; Karamoh(46′ Brunetta), Cornelius, Gervinho. Allenatore: Fabio Liverani.

BENEVENTO (4-2-3-1) – Montipò; G. Letizia, Tuia(80′ Foulon), Glik, F. Barba; Hetemaj, Ionita; Improta, Caprari(70′ Sau), R. Insigne(81′ Tello); Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 17′ Hernani(P); 34′ Ionita(B); 48′ Scozzarella(P); 58′ Barba(B); 73′ Brunetta(P); 83′ Improta(B); 89′ Kurtic(P); 90’+2′ Tello(B).

