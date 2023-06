Video/ Parma Cagliari (0-0) gol e highlights: Sardi in finale (3 giugno 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS PARMA CAGLIARI: FINALE COL BARI!

Video Parma Cagliari che presenta un clima delle grandi occasioni è partita subito molto accesa che si apre con le giocate del solito asso italo-argentino Franco Vazquez. L’ex calciatore del Palermo cerca subito di imporre la sua leadership in campo e serve molto bene il compagno man che viene fermato in maniera regolare della difesa sarda. Il Cagliari si porta in vantaggio dopo 35 minuti con il goal del solito Gianluca Lapadula, ma l’urlo di gioia dell’attaccante peruviano viene strozzato in gola per via di una posizione di fuorigioco ravvisata dai direttore di gara. Risultato che rimane dunque di parità e fine primo tempo che presenta l’azione dell’’uruguaiano Nandez che scappa bene sulla fascia destra trova anche una buona conclusione con Chichizola che mette i guantoni.

Il secondo tempo si apre con una girandola di cambi con Ranieri e Pecchia che cercano nuova linfa dalle rispettive panchine. Zanimacchia entro per il Parma nella posizione di terzino destro, i ducali attaccano a trazione anteriore. Al 73’ entra Bonny e dopo solamente 10 secondi trova la rete del vantaggio con Radunovic che tocca il pallone ma non riesce a non farlo entrare dentro la porta con una conclusione che sbatte sulla linea. Cagliari protesta ed il Parma si porta avanti. Orsato si ferma, il Var dice che non è gol e risultato che rimane sullo 0-0, tra le proteste degli uomini di Fabio Pecchia. Al 90esimo il risultato è di 0-0, Cagliari che vola in finale play-off.

VIDEO E HIGHLIGHTS PARMA CAGLIARI: IL TABELLINO

PARMA: Zanimacchia L., Camara D., Mihaila V., Bonny A., Cobbaut E., Chichizola L. (Portiere), Del Prato E. (dal 28′ st Cobbaut E.), Osorio Y., Circati A. (dal 6′ st Zanimacchia L.), Coulibaly W., Estevez N., Bernabe A. (dal 21′ st Camara D.), Man D. (dal 21′ st Mihaila V.), Vazquez F., Benedyczak A., Sohm S. (dal 28′ st Bonny A.). A disposizione: Balogh B., Charpentier G., Corvi E. (Portiere), Inglese R., Juric S., Santurro A. (Portiere), Zagaritis V. Allenatore: Pecchia F..

CAGLIARI: Di Pardo A., Goldaniga E., Altare G., Prelec N., Viola N., Radunovic B. (Portiere), Zappa G. (dal 12′ st Altare G.), Dossena A. (dal 1′ st Goldaniga E.), Obert A., Azzi P., Makoumbou A., Deiola A., Nandez N. (dal 36′ st Viola N.), Kourfalidis C. (dal 1′ st Di Pardo A.), Luvumbo Z., Lapadula G. (dal 27′ st Prelec N.). A disposizione: Aresti S. (Portiere), Barreca A., Lella N., Mancosu M., Millico V., Pavoletti L., Rog M. Allenatore: Ranieri C..

Reti:

Ammonizioni: al 16′ st Osorio Y. (Parma), al 19′ st Zanimacchia L. (Parma) al 41′ pt Dossena A. (Cagliari), al 45′ st Radunovic B. (Cagliari), al 45’+1 st Goldaniga E. (Cagliari), al 45’+5 st Viola N. (Cagliari).

Gol annullati: al 29′ st Bonny A. per (Parma) al 35′ pt Lapadula G. per (Cagliari).

