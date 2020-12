Video/ Parma Cagliari (0-0): highlights. Nessun gol al Tardini (Serie A)

Non troverete nessun gol nel video con gli highlights di Parma-Cagliari 0-0, nel turno infrasettimanale di Serie A le due squadre si sono affrontate al Tardini spartendosi la posta in palio. Un punto che consente alle due squadre di mantenere le distanze nei confronti del terzultimo posto con il Genoa che ha costretto al pareggio il Milan capolista ma resta comunque in piena zona retrocessione. Ovviamente i ducali, giocando in casa, si erano posti l’obiettivo di strappare i tre punti e sin dal fischio d’inizio del signor Pezzuto hanno invaso la metà campo avversaria conquistando punizioni e calci d’angolo. Proprio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Kucka ha provato a sbloccare la contesa con un colpo di testa neutralizzato da Cragno in due tempi. La reazione dei casteddu non si è fatta attendere con Nandez che ha chiamato al dovere Sepe con un tiro velenoso dalla distanza, l’ex-portiere di Empoli e Parma è riuscito con la punta delle dita ad alzare il pallone appena sopra la traversa. Successivamente gli uomini di Liverani – costretto a due cambi obbligati nella prima frazione di gioco per gli infortuni di Scozzarella e Pezzella – si vedono annullare la rete di Osorio per il fuorigioco di Inglese che aveva partecipato all’azione finalizzata dal difensore venezuelano. Prima dell’intervallo uno scatenato Gervinho mette il pallone al centro dell’area di rigore per Kurtic che sbaglia clamorosamente dall’altezza del dischetto. Nella ripresa la stanchezza prende il sopravvento e sia i padroni di casa che gli ospiti non riescono a combinare più nulla di buono se non con il nuovo entrato Brunetta che non vede la porta da pochi passi, stesso discorso per Joao Pedro che nel recupero non inquadra il bersaglio con una volée.

VIDEO PARMA CAGLIARI 0-0, IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 0-0

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella (28’ Gagliolo); Kucka, Scozzarella (19’ Sohm), Kurtic; Karamoh (73’ Brunetta), Inglese (72’ Cornelius), Gervinho (72’ Hernani). All. Fabio Liverani.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Oliva (77’ Marin), Walukiewicz (71’ Ceppitelli), Klavan, Lykogiannis (84’ Carboni); Nandez, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (84’ Tramoni); Cerri (46’ Simeone). All. Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (sez. di Lecce).

AMMONITI: 25’ Oliva (C), 90’+3’ Cornelius (P).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

