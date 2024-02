Video/ Parma Cosenza (1-1) gol e highlights: Camporese risponde a Cyprien! (Serie B, 27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA COSENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini le squadre di Parma e Cosenza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Pecchia partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Cyprien. Gli ospiti allenati dal tecnico Caserta replicano calciando largo con Tutino al 4′ e con Marras al 5′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono tanto da trovare il gol del pareggio al 40′ per merito di Camporese, su assist del suo compagno Calò, oltre a cogliere poi il palo con Tutino al 44′. Nel secondo tempo i calabresi ricominciano in maniera arrembante suonando la carica al 52′ con Antonucci e centrando un altro palo questa volta con Calò al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro le cose sembrano complicarsi per i ducali restando in inferiorità numerica dal 73′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Balogh sebbene colgano comunque la traversa con Man all’80’ sebbene il risultato non cambi più.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Manuel Volpi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Balogh, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Camara e Benedyczak da un lato, Venturi, Antonucci e Mazzocchi dall’altro. Il punto conquistato in questo ventisettesimo turno del campionato cadetto permette al Parma di salire a quota 56 ed al Cosenza di portarsi a 33 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA COSENZA: IL TABELLINO

Parma-Cosenza 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Cyprien(P); 40′ Camporese(C).

Assist: 40′ Calò(C).

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Di Chiara; Hernani, Cyprien; Man, Mihaila, Partipilo; Benedyczak. A disposizione: Turk, Corvi, Charpentier, Begic, Bonny, Delprato, Colak, Hainaut, Camara, Valenti, Circati, Zagaritis. Allenatore: Pecchia.

COSENZA (4-2-3-1) – Micai; Gyamfi, Venturi, Camporese, Frabotta; Voca, Praeszelik; Marras, Antonucci, Calò; Tutino. A disposizione: Lai, Marson, Forte, D’Orazio, Crespi, Mazzocchi, Canotto, Florenzi, Occhiuto. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Manuel Volpi (sezione di Arezzo).

Ammoniti: 30′ Venturi(C); 63′, 73′ Balogh(P); 67′ Camara(P); 69′ Antonucci(C); 69′ Benedyczak(P); 89′ Mazzocchi(C).

Espulsi: 73′ Balogh(P).

