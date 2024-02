DIRETTA/ Parma Cosenza video streaming tv: pochi episodi negli ultimi 25 anni (Serie B, 27 febbraio 2024)

DIRETTA PARMA COSENZA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Parma Cosenza, possiamo curiosare nella storia recente di questa partita, anche se “recente” potrebbe essere una forzatura, dal momento che per trovare una decina d’incontri e arrivare in doppia cifra dobbiamo risalire fino a domenica 20 novembre 1988. In effetti, ci sono stati tre decenni di vuoti dal 1990 al 2020, quindi potremmo analizzare innanzitutto le sei partite davvero recenti, delle quali una in Coppa Italia e le altre cinque in Serie B.

Il bilancio è di tre vittorie per il Parma e di un solo successo invece per il Cosenza, più due pareggi tra cui quello per 0-0 nella partita d’andata del campionato di Serie B in corso, giocata sabato 16 dicembre 2023. Considerando invece anche le quattro sfide “più antiche”, contiamo complessivamente quattro vittorie per il Parma, altrettanti pareggi e due affermazioni per il Cosenza. Infine, il bilancio complessivo in Serie B parla di sette vittorie per gli emiliani, a fronte di quattro pareggi e altrettanti successi calabresi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARMA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA COSENZA: LA CAPOLISTA PER L’ALLUNGO!

Parma Cosenza, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il Parma ha visto la sua serie di tre vittorie consecutive interrompersi con un pareggio positivo nella difficile trasferta a Como. La partita al Giuseppe Sinigaglia è iniziata bene per i ducali, che si sono portati subito in vantaggio al 3′ con Benedyczak e hanno sfiorato il raddoppio poco dopo con Man. Tuttavia, i padroni di casa hanno reagito bene e hanno pareggiato al 24′ con Verdi. Nonostante il pareggio, il Parma di Fabio Pecchia rimane in testa alla classifica con 55 punti, attualmente distanziando di sette punti il Venezia, salito in seconda posizione.

Dall’altra parte, il Cosenza cerca di riscattare la sconfitta subita nel weekend precedente contro la Sampdoria, dove ha perso in casa per 2-1. La partita ha preso una brutta piega nel primo tempo, quando la Sampdoria ha segnato due gol in rapida successione con Darboe al 23′ e De Luca al 26′. Nel secondo tempo, i rossoblù hanno provato a reagire, ma sono riusciti solo a ridurre lo svantaggio con il gol di Frabotta al minuto 75. Questa sconfitta ha lasciato il Cosenza di Fabio Caserta fermo a 32 punti, rimanendo nel limbo tra la zona playoff e quella playout.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Parma Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Sohm, Hernani; Mihaila, Bernabé, Man; Benedyczak. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai; Gyamfi, Venturi, Camporese, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte.

PARMA COSENZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











