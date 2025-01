DIRETTA CREMONESE COSENZA, SERVIREBBERO DEI NUOVI PUNTI SALVEZZA

Sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00 si tiene la diretta Cremonese Cosenza. Allo Stadio Giovanni Zini i lombardi accolgono i calabresi ed entrambe le compagini hanno bisogno di continuare a fare punti nonostante abbiano obiettivi diversi da raggiungere da qui al termine della stagione 2024/2025 che si sta disputando. In questa ventiduesima giornata di Serie B i grigiorossi, quarti grazie ai loro trentatre punti guadagnati, tenteranno di ridurre il distacco dallo Spezia e di mantenere almeno invariate le distanze dalla Juve Stabia che li insegue bissando la prova ammirata contro il Frosinone.

DIRETTA/ Cremonese Lazio Primavera (risultato finale 3-0): è un trionfo grigiorosso! (18 gennaio 2025)

Se da un lato i lombardi vogliono arrivare il più in alto possibile nella corsa dei playoff promozione, dall’altro i rossoblu hanno ben altri problemi. Il Cosenza occupa infatti la diciannovesima posizione con soli diciotto punti, gli stessi della Salernitana alle sue spalle. Riemergere dalla zona retrocessione non è ancora un compito impossibile se si guarda alla matematica poichè Brescia, Mantova e Cittadella si trovano a ridosso di essa a soli sei punti ma sarà necessaria una prestazione importante per proseguire il loro cammino.

DIRETTA/ Cosenza Mantova (risultato finale 2-2): traversa di Artistico! (oggi 12 gennaio 2025)

DIRETTA CREMONESE COSENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica soluzione disponibile per vedere la diretta Cremonese Cosenza senza essere allo Stadio Zini riguarda l’utilizzo di DAZN. Se siete dunque iscritti alla piattaforma con un regolare abbonamento potrete vedere sul telefono, dal computer o sul tablet l’evento in programma allo Zini.

DIRETTA CREMONESE COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facile ipotizzare che rivedremo il modulo 3-5-2 con Fulignati, Antov, Ceccherini, Bianchetti, Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Collocolo, Vazquez e Bonazzoli nelle probabili formazioni della diretta Cremonese Cosenza dopo quanto di buono visto nello scorso turno di campionato. Bisognerà invece verificare se gli ospiti adopereranno o meno ancora il 3-4-1-2 con Micai, Sgarbi, Venturi, Caporale, Ricciardi, Kouan, Kourfalidis, D’Orazio, Artistico, Mazzocchi e Florenzi nonostante il recente pareggio contro il Mantova.

DIRETTA/ Frosinone Cremonese (risultato finale 0-3): tracollo gialloazzurro! (12 gennaio 2025)

DIRETTA CREMONESE COSENZA, LE QUOTE

Considerando le quote dei bookmakers per la diretta Cremonese Cosenza, le chances di vittoria maggiori le hanno i padroni di casa. Agenzie di scommesse come Snai indicano infatti il successo dei lombardi, e quindi l’1, ad appena 1.65. Decisamente inferiori invece sono le probabilità di successo per i rossoblu, con il 2 indicato appunto addirittura a 5.00, e sarebbe forse dunque più opportuno puntare sul pareggio, dove l’x è fissato ad un più abbordabile 3.60.