Video/ Parma Feralpisalò (2-0) gol e highlights: esordio amaro per i gardesani (Serie B, 19 agosto 2023)

VIDEO PARMA FERALPISALÒ 2-0

Il Parma accoglie l’esordio in Serie B della Feralpisalò. L’avversario non era dei più agevoli per la squadra guidata da Vecchi. Dopo appena quattro minuti, Compagnon sfiora il gol per gli ospiti che mostrano subito un grande coraggio ad affrontare a viso aperto una delle candidate alla promozione. Tuttavia, un momento chiave si verifica al 35′ quando Martella, nel tentativo di contrastare Man, allarga troppo il braccio colpendo il pallone. Sebbene inizialmente l’arbitro conceda solo un calcio d’angolo, il VAR lo invita a rivedere l’azione all’on-field review: le immagini al rallentatore inchiodano il numero 87 e il fischietto di Macerata cambia idea indicando il dischetto. Benedyczak trasforma impeccabilmente il calcio di rigore e sblocca la contesa al Tardini dove il caldo afoso opprime non solo i giocatori in campo ma anche il pubblico sugli spalti, con la maggior parte degli ultras fieramente a petto nudo.

I gardesani non demordono e hanno diverse occasioni per pareggiare, le quali però non vengono concretizzate. Alla fine del primo tempo, il punteggio è di 1-0 in favore dei ducali, anche se avrebbero potuto chiudere con un margine maggiore. Nella ripresa, i padroni di casa vanno a caccia del raddoppio e aumentano ulteriormente la pressione nell’area di rigore avversaria. Gli ospiti provano a distendersi ma qualche errore in fase di impostazione impedisce loro di finalizzare le azioni offensive. Il verdetto definitivo arriva a poco meno di mezz’ora dal novantesimo: Pecchia getta nella mischia Bernabé che trasforma in oro l’assist di Man e da subentrato firma la rete del 2-0 che distrugge ogni residua speranza di rimonta dei ragazzi di Vecchi. Nel finale la Feralpisalò per poco non accorcia le distanze e riapre la partita con la traversa colpita da Balestrero, anche grazie a un pizzico di fortuna la porta di Chichizola (portiere titolare indiscusso dopo il ritiro di Buffon) resta immacolata e il Parma può così festeggiare i primi tre punti in campionato. Una partenza difficile per la neopromossa, con la speranza di giorni migliori in futuro.

VIDEO PARMA FERALPISALÒ 2-0, IL TABELLINO

PARMA-FERALPISALÒ 2-0 (1-0)

PARMA (4-3-3): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis (76’ Del Prato); Estévez, Hernani, Man (76’ Ansaldi); Sohm (60’ Bernabé), Benedyczak (71’ Mihaila), Bonny (60’ Partipilo). All. Fabio Pecchia.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella (85’ Gyjla); Hergheligiu (85’ Ferrarini), Carraro, Balestrero; Compagnon (66’ Felici), La Mantia (65’ Sau), Di Molfetta (71’ Tonetto). All. Stefano Vecchi.

ARBITRO: Marco Monaldi (Sez. di Macerata).

AMMONITI: 19’ Man (P), 28’ Bacchetti (F), 36’ Ceppitelli (F), 43’ Balestrero (F), 65’ Compagnon (F).

RECUPERO: 4’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 37’ rig. Benedyczak (P), 66’ Bernabé (P).

