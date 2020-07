Video/ Parma Napoli (2-1): highlights e gol, i rigori decidono il match (Serie A)

Con il video di Parma Napoli 2-1 analizziamo la partita valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A: allo stadio Tardini tanto lavoro per Var e moviola e una sfida vinta incredibilmente dai ducali, che riescono a spezzare la serie positiva dei partenopei e risalgono la corrente in classifica, agganciando il Bologna e tornando a vincere dopo una vita. Una partita caratterizzata da ben tre rigori: il primo, l’arbitro Giua lo ha fischiato nel recupero del primo tempo per un fallo di Mario Rui su inserimento di Alberto Grassi, dopo che il Parma aveva divorato un gol già fatto con Karamoh che, non riuscendo a tirare a seguito del dribbling su Meret (erroraccio di Allan), ha servito l’accorrente Siligardi il cui tiro è stato murato sulla riga di porta. Gianluca Caprari non ha sbagliato dal dischetto portando in vantaggio il Parma; in precedenza il Napoli aveva avuto le sue occasioni, la migliore in avvio con una spaccata di Politano che aveva chiamato l’ex Sepe al grande intervento. Il primo tempo a dire il vero non si è giocato su ritmi troppo alti, e dunque per i gialloblu averlo chiuso in vantaggio è stato una manna.

VIDEO PARMA NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Parma Napoli eccoci ora al secondo tempo: apertosi senza cambi e di fatto con il rigore assegnato ai partenopei: fallo di mano di Alberto Grassi, l’arbitro inizialmente ha concesso la punizione dal limite ma poi, richiamato dal Var, ha constatato come l’irregolarità fosse avvenuta dentro i 16 metri. Altro rigore dunque: senza Mertens e Milik della battuta si è incaricato Lorenzo Insigne, che non ha sbagliato. A quel punto il Napoli, inserendo anche forze fresche in campo (Callejon e Elmas), ha spinto sull’acceleratore alla ricerca del ribaltone: bravissimo Sepe a sventare una bella conclusione di Lozano (gara positiva da centravanti tattico), ma poi Roberto D’Aversa ha inserito il tonnellaggio pesante (Gervinho, Inglese e Kulusevski) cambiando totalmente la sua linea offensiva, e lo svedese gli ha vinto la partita: è stato lui a procurarsi il rigore per fallo di Koulibaly, stavolta nessuna esitazione da parte di Giua e dunque Dejan Kulusevski ha spiazzato Meret. Il recupero di 6 minuti ha portato due volte gli azzurri a sfiorare il pareggio: colpo di testa fuori di Di Lorenzo su assist di Callejon, ma soprattutto clamoroso tiro alle stelle di Younes che, tutto solo e servito alla perfezione da Zielinski, ha sparato alle stelle vanificando gli sforzi degli ospiti di portare a casa almeno un punto.