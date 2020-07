Video/ Parma Sampdoria (2-3): highlights e gol, pazzesca vittoria doriana (Serie A)

Il video di Parma Sampdoria 2-3 ci consente di analizzare una partita incredibile che, giocata per la 34^ giornata di Serie A, ha visto i blucerchiati vincere con una rimonta pazzesca che ha anche avuto l’effetto di portare al sorpasso in classifica. Certificato l’ottimo momento doriano e quello pessimo dei ducali, ma l’andamento del primo tempo lasciava invece intendere che per la squadra di Roberto D’Aversa sarebbe potuta essere una passeggiata di salute, sfruttando una situazione ormai tranquilla per gli avversari. Il vantaggio del Parma è arrivato al 18’ minuto, sugli sviluppi di un angolo: sponda aerea di Caprari, Gervinho ha vinto il rimpallo con Murru e ha scaricato una bordata imparabile per Audero, colpevole però di aver concesso il tiro dalla bandierina. Il Parma ha trovato anche il raddoppio sei minuti più tardi, con l’ex Gianluca Caprari; tuttavia il consulto del Var ha portato a verificare una posizione di fuorigioco dell’attaccante. Il Parma però non si è scoraggiato, e anzi in chiusura di primo tempo, dopo aver rischiato su iniziativa di Quagliarella, ha raddoppiato con un diagonale di Dejan Kulusevski che è stato deviato in maniera decisiva da Bartosz Bereszynski. Una prima frazione senza appelli, tanto che si pensava i ducali potessero dilagare e imporre una batosta serissima alla Sampdoria.

VIDEO PARMA SAMPDORIA: IL SECONDO TEMPO

Invece, come vediamo con il video di Parma Sampdoria, il secondo tempo è stato l’esatto opposto. Claudio Ranieri ha operato due cambi, facendo entrare soprattutto Gonzalo Maroni: al 3’ minuto il ventunenne argentino ha sradicato il pallone dai piedi di Kulusevski e servito Thorsby il cui cross è stato deviato in angolo, poi è andato a battere dalla bandierina e pescato la testa di Julian Chabot, che ha realizzato il suo primo gol in Serie A riaprendo i conti. Come a volte succede, la rete ha avuto il potere di spostare del tutto l’inerzia della partita: da quel momento il Parma è scomparso dal campo e la Sampdoria ha alzato il baricentro di parecchi metri. I ducali avrebbero potuto chiudere la contesa al 65’ ma la punizione di Brugman si è stampata sulla traversa, quattro minuti più tardi Fabio Quagliarella ha trovato il varco giusto per calciare e beffare Sepe (con leggera deviazione di Iacoponi). A quel punto il Parma ha avuto ancora più paura e, chiudendo un triangolo con lo stesso Quagliarella al 78’, Federico Bonazzoli ha messo in porta il gol del sorpasso. Vittoria dunque incredibile per una Sampdoria che sale a 41 punti certificando la sua salvezza, per il Parma la fortuna è quella di aver già chiuso i conti nel pre-lockdown perché il periodo estivo è stato davvero sofferto.