Video/ Parma Udinese (2-0): highlights e gol. Gagliolo e Kulusevski a segno

Il video di Parma Udinese regala due gol e tante occasioni agli appassionati della squadra ducale. I padroni di casa, dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, tornano alla vittoria davanti alla propria tifoseria con un tondo due a zero che permette alla squadra di D’Aversa di proiettarsi in zona Europa League. Il tecnico del Parma deve fare a meno di Gervinho e Inglese, in attacco quindi spazio a Cornelius insieme a Kulusevski e Kurtic sugli esterni. Dall’altra parte l’allenatore dell’Udinese Gotti lancia la coppia Lasagna-Okaka mentre De Paul viene schierato come al solito nel ruolo di mezzala. La partita comincia bene per l’Udinese, che costruisce due buone opportunità con Okaka, che però spedisce fuori di testa. A sbloccare il risultato ci ha pensato Gagliolo per il Parma, con un bel tiro al volo dalla distanza ravvicinata. L’Udinese non ci sta e prova subito a reagire, ma Musso vanifica le buone intenzioni dei suoi con un’imprecisione sul tentativo di certo non imparabile di Kulusevski. Parma dunque in vantaggio per due reti a zero. Allo scadere del primo tempo i bianconeri hanno una chance per tornare in partita, il tiro di Lasagna però si schianta sulla traversa. Nel secondo tempo nuovamente Kulusevski va vicino al tre a zero con un bel tiro ad effetto che finisce fuori di pochissimo. Sepe, invece, è attento nel respingere la giocata di Mandragora. Nel finale del match l’Udinese si illude di poter accorciare le distanze, ma la marcatura di Lasagna viene annullata per il fuorigioco di Okaka. Termina 2-0 al Tardini.

VIDEO PARMA UDINESE: IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-0

Marcatori: 19′ Gagliolo, 33′ Kulusevski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (62′ Laurini); Kucka, Scozzarella (87′ Grassi), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic (73′ Dermaku).

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (56′ Jajalo), Troost-Ekong (79′ De Maio), Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana (74′ Nestorovski), De Paul, Mandragora, Sema; Lasagna, Okaka.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Troost-Ekong, Mandragora, Becao (U), Hernani (P)

Espulsi: Nessuno

VIDEO PARMA UDINESE: GOL E HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA