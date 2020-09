Video/ Partita del Cuore 2020: gol e highlights delle tre sfide. Vince Salmo

Tre mini sfide da trenta minuti ciascuna nella Partita del Cuore 2020, di cui nel video ammireremo gli highlights. Il primo video ci illustra l’incontro tra il Team Salmo e il Team Giletti. Nessun gol nei primi quindici minuti, dove ci provano prima Briga per Salmo e poi Eros Ramazzotti per Giletti. Maurizio Pisciottu prova ad insidiare la formazione capitanata dal giornalista, con una sassata su cui Gianello non si fa sorprendere. Il ritmo è inevitabilmente compassato, ma è pur sempre una Partita del Cuore e almeno il divertimento, vi assicuriamo, non è mancato. Il primo mini-match, in totale equilibrio, finisce ai calci di rigore, con Clementino in versione Zaza che spara alle stelle. E’ il Team Giletti, dunque, ad arrendersi alla lotteria dei rigori sul risultato finale di 2-3.

La seconda partita, invece, mette a confronto la formazione di Alessandra Amoroso e la squadra di Gianni Morandi. Più pimpante l’andamento di questa seconda mini sfida, rispetto a quella di apertura. Lo 0-1 lo fissa il figlio di Paolo Bonolis, che a metà tempo gela Sorrentino portando in vantaggio la truppa del cantautore bolognese. In campo si vede anche il mitico Bob Sinclair, la rete del pareggio però ha la firma del solito Moreno, abile ad approfittare di una défaillance del brasiliano Dida per fissare l’uno pari. Anche qui si va ai calci di rigore, con Moreno di nuovo decisivo. Il cantante fissa il 3-0 dopo i rigori segnati da Ventola e dal portiere Sorrentino.

L’ultima partita, la finalissima, si gioca tra il Team Amoroso e il Team Salmo. Il cantante Fede dopo una manciata di minuti gonfia la rete e regala una gioia al suo capitano Salmo. La risposta la dà un Nicola Ventola che non ha perso il fiuto del gol e che rimette il tabellino in equilibrio sul finire di tempo. Allo scadere ecco la giocata di Briga, che evita i calci di rigore con una conclusione che vale la vittoria della Partita del Cuore 2020. Vince il Team Salmo! CLICCA QUI PER IL VIDEO PARTITA DEL CUORE 2020

VIDEO PARTITA DEL CUORE 2020: I RISULTATI

Team Salmo vs Team Giletti 3-2 dopo i calci di rigore

Team Amoroso vs Team Morandi 3-0 dopo i calci di rigore

Team Amoroso vs Team Salmo chiusa nei tempi regolamentari sul risultato di 1-2



