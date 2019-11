VIDEO PELLEGRINI COLPITO ALLA TESTA DA MONETINA/ Basaksehir Roma, 0-3 a tavolino?

Lorenzo Pellegrini colpito alla testa da un oggetto contundente durante la gara tra Istanbul Basaksehir e Roma valida per la quinta giornata di Europa League. Dalle prime immagini sembrerebbe che il centrocampista giallorosso sia stato centrato dal lancio di una monetina effettuato da uno spicchio di stadio occupato dai tifosi della formazione di casa. Tra i primi ad attirare l’attenzione del direttore di gara, l’arbitro rumeno Hategan, è stato Diawara, accortosi che il suo compagno di reparto stava iniziando a sanguinare vistosamente. La dinamica dell’episodio sembra essere piuttosto chiara: al 53′ Pellegrini stava apprestandosi a calciare un corner. Proprio nell’attesa che i suoi compagni di squadra si posizionassero in area di rigore ecco che dallo spicchio di stadio limitrofo alla bandierina è stato lanciato l’oggetto contundente.

LORENZO PELLEGRINI COLPITO DA MONETINA

Subito l’arbitro ha deciso di interrompere il gioco per consentire i soccorsi nei confronti di Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si è procurato una ferita alla testa che ha provocato una perdita di sangue visibile anche sulla sua maglietta. Fortunatamente l’impatto con la monetina non è stato tale da stordire il calciatore della Nazionale, che è riuscito a raggiungere con le proprie gambe lo staff sanitario dall’altra parte del campo. Davanti alla panchina di Fonseca è stato dunque effettuato un vistoso bendaggio protettivo: una volta applicato, Pellegrini è tornato regolarmente in campo. Dalle immagini è sembrato che nei cinque minuti in cui il gioco è rimasto fermo siano intervenute anche le forze dell’ordine nel settore dello stadio da cui è stata lanciata la monetina. Gravi le possibili conseguenze per la formazione turca, che oltre allo 0-3 a tavolino (peraltro 0-3 è anche il risultato attuale) potrebbe subire la squalifica del campo, la Fatih Terim Arena.

Tribünlerden atılan bir cisim Pellegrini’nin başına isabet etti ve oyuncunun alnında kanama meydana geldi. pic.twitter.com/NfkpC905g5 — Gol Merkezi (@GolMerkezi) November 28, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA