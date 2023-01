Video/ Pergolettese Feralpisalò (0-1) gol e highlights: Guerra al fotofinish!

VIDEO PERGOLETTESE FERALPISALÒ 0-1

Il match tra Pergolettese e Ferlapisalò termina 1 a 0 per gli ospiti, in gol al 45′ del secondo tempo con Guerra. Nel primo tempo, le due squadre si equivalgono, non riuscendo a trovare la via del gol. Al 22′ Butic si rende pericoloso: l’attaccante croato della Feralpisalò raccoglie la palla di Bergonzi, entra in area da posizione defilata e calcia ma la palla non inquadra la porta. Alla mezz’ora, più incisiva la pressione degli ospiti. Al 30′ Icardi prova a sfondare sulla destra: tra lui e la palla si frappone Varas. Al 38′ viene annullato un gol a Guerra della Feralpisalò. Servito in profondità in mezzo all’area da Balestrero, il giocatore tenta il colpo di testa che si insacca all’angolino alla sinistra di Soncin: per uno degli assistenti, però, è fuorigioco. Nei minuti prima del duplice fischio meglio la squadra di casa.

PERGOLETTESE FERALPISALÒ: DECIDE GUERRA AL FOTOFINISH

Il secondo tempo tra Pergolettese e Feralpisalò prosegue con le due squadre alla ricerca del gol, con gli ospiti più aggressivi fino al 90, quando trovano il gol che vale i 3 punti. Proprio all’ultimo minuto regolamentare Balestrero con un colpo di tacco mette in movimento Tonetto, che crossa per Guerra che di testa mette alle spalle di Soncin dopo che la palla si era stampata sul palo. La squadra di Vecchi mantiene così il secondo posto a un solo punto dal Pordenone. La Pergolettese scivola invece al 16esimo posto.

PERGOLETTESE: Soncin M., Abiuso F., Arini M., Artioli F., Bariti D. (dal 37′ st Tonoli D.), Figoli M. (dal 32′ st Andreoli L.), Iori M. (dal 41′ st Guiu B.), Lambrughi A., Piccinini S., Varas K., Villa L.. A disposizione: Cattaneo M., Rubbi S., Andreoli L., Bevilacqua F., Bozzuto R., Cancello R., Guiu B., Tonoli D., Verzeni N., Vitalucci H.

FERALPISALÒ: Pizzignacco S., Bacchetti L., Balestrero D., Bergonzi F., Butic K. (dal 35′ st Pittarello F.), Guerra S., Icardi S. (dal 31′ st Musatti M.), Palazzi A. (dal 22′ st Hergheligiu D.), Panico C. (dal 31′ st Tonetto M.), Pilati A., Voltan D. (dal 36′ st Pietrelli A.). A disposizione: Venturelli P., Carraro F., Hergheligiu D., Legati E., Musatti M., Pietrelli A., Pittarello F., Salines E., Tonetto M., Volpe M.

Reti: al 45′ st Guerra S. (FeralpiSalò)

