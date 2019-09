Video/ Pergolettese-Lecco (1-2): highlights e gol. Una vittoria dopo 4 ko (Serie C)

Diamo un’occhiata al video e ai gol di Pergolettese-Lecco, con tutti gli highlights della sfida. Il Lecco batte in trasferta la Pergolettese e conquista tre punti preziosi. La vittoria riporta un po’ di tranquillità ad un ambiente scosso dalla sconfitta casalinga per 3 a 0 subita dal Monza. Era arrivata a quattro la striscia di sconfitte per il Lecco, che torna quindi a riassaporare il gusto della vittoria nel match infrasettimanale del campionato di Serie C. L’inizio si è fatto subito in salita per i blucelesti, visto che dopo tre minuti i padroni di casa hanno un’occasione da gol con Bakayoko che non trova però la porta col suo colpo di testa. Passano tre minuti e il Lecco rischia di nuovo. La Pergolettese sfiora la rete con una clamorosa traversa di Canessa, che si lancia di testa e trova il palo alto della porta. La risposta del Lecco arriva con un tiro da fuori area di Moleri che viene parato dal portiere avversario, che poi ferma pure Pedrocchi. Ma proprio lui fa esplodere la gioia dei suoi tifosi con un tiro potente che finisce nella rete avversaria. La Pergolettese stringe i denti e poi ci riprova con Canessa, ma la palla colpita di testa finisce fuori. E quindi il primo tempo termina con i padroni di casa che sono sotto di una rete.

VIDEO: CLICCA QUI PER I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE LECCO

La Pergolettese prova allora a cambiare qualcosa nella ripresa. Viene richiamato in panchina Sbrissa per lanciare Franchi, invece il Lecco conferma la formazione schierata nella prima frazione di gioco. Questo però fino al 52’, quando mister Gaburro decide di richiamare in panchina Chinellato e Marchesi per mandare in campo al loro posto Capogna e Segato. Al 58’ il gioco viene fermato per uno scontro di gioco tra Giudici e Canessa. L’arbitro fa entrare il personale sanitario del Lecco. La Pergolettese comunque non si arrende e al 68’ trova la conclusione con Morello, il cui tiro da fuori area esce di poco. Al 74’ Pedrocchi lancia Maffei, che tira in porta, ma Ghidotti fa il miracolo. Allora con un doppio cambio la Pergolettese prova a giocarsi il tutto per tutto: fuori Agnelli e Fanti, entrano Muchetti e Ferrari. Le sostituzioni fanno bene ai padroni di casa che trovano il pareggio all’82’ con un super gol di Franchi che insacca con un destro a giro. Ma la partita non finisce qui. Il Lecco vuole i tre punti e dopo la sostituzione di Giudici per Lisai arriva il gol del vantaggio con Segato. Le proteste dei padroni di casa sono vibranti e la partita finisce in 10 per loro a causa dell’espulsione di Canini.

IL TABELLINO PERGOLETTESE-LECCO 1-2

MARCATORI Pedrocchi (L) al 23′ p.t. Franchi (P) al 37′ s.t., Segato (L) al 42′ s.t.PERGOLETTESE (4-2-3-1): Ghidotti; Fanti (dal 30′ s.t. Ferrari), Canini, Bakayoko, Villa; Panatti, Agnelli (dal 30′ s.t. Muchetti); Ciccone, Sbrissa (dal 1′ s.t. Franchi), Canessa, Morello (dal 24′ s.t. Malcore) (Romboli, Manzoni, Lucenti, Poledri, Girgi, Coly, Belinghieri, Brero). All. Matteo Contini. LECCO (4-3-3): Safarikas; Carissoni, Vignati, Bastrini, Pastore; Moleri, Pedrocchi, Marchesi (dall’8′ s.t. Segato); Giudici (dal 41′ s.t. Lisai), Chinellato (dall’8′ s.t. Capogna), Maffei. (Jusufi, Malgrati, Samake, Alborghetti, Procopio, Merli Sala, Scaccabarozzi, Nacci, Fall). All. Marco Gaburro.ARBITRO: Centi di Viterbo (Barone di Roma 1 e Tempestilli di Roma 2). AMMONITI: Pedrocchi, Safarikas, Maffei. ESPULSI: Canini per proteste



© RIPRODUZIONE RISERVATA