Video/ Pergolettese Lecco (4-2) gol e highlights: vittoria in rimonta! (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE LECCO (4-2): LA PARTITA

La Pergolettese concede un tempo agli avversari, ma nei secondi 45 minuti rimonta e conquista 3 punti importantissimi, festeggiando di fronte al proprio pubblico, in questa gara valida per la ventunesima giornata di Serie C, Girone A. Allo stadio comunale Giuseppe Voltini va in scena una partita dai due volti: dopo neanche un minuto Giudici pennella dall’out di destra e pesca perfettamente Ilari in mezzo all’area, che si coordina in maniera impeccabile e con una volee spettacolare batte l’estremo portiere avversario, portando in vantaggio il Lecco. Al 36esimo corner calciato, nuovamente, da un meraviglioso Giudici, che pesca ancora una volta un compagno e permette a Buso di trovare il colpo del 2-0. Incornata perfetta.

Nel secondo tempo, però, la musica cambia, ed i gialloblù accorciano immediatamente le distanze con la magia di Abiuso prima, che in rovesciata disegna il capolavoro di giornata, e successivamente la pareggia: difesa del Lecco troppo passiva e Arini fa una giocata molto intelligente, appoggiando il pallone per Varas, che non ci pensa due volte e scaraventa in rete il 2-2. L’inerzia è totalmente a favore della Pergolettese, che al 78esimo trova addirittura il 3-2, con Abiuso che sovrasta Celjak e di testa insacca in rete. Nel finale arriva anche il poker, con Varas che con un’incornata vincete realizza la personalissima doppietta. Reazione eroica dei padroni di casa.

VIDEO PERGOLETTESE LECCO (4-2): IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Soncin M., Abiuso F., Arini M., Artioli F. (dal 45’+1 st Mazzarani A.), Bariti D. (dal 42′ st Tonoli D.), Guiu B. (dal 1′ st Figoli M.), Iori M. (dal 26′ st Vitalucci H.), Lambrughi A., Piccinini S., Varas K., Villa L.. A disposizione:Cattaneo M., Rubbi S., Bevilacqua F., Bozzuto R., Cancello R., Figoli M., Lucenti M., Mazzarani A., Tonoli D., Verzeni N., Vitalucci H.

LECCO: Melgrati R., Battistini M., Buso N. (dal 26′ st Zuccon F.), Celjak V., Enrici P., Galli G. (dal 30′ st Lakti E.), Girelli S. (dal 45’+1 st Tordini M.), Giudici L., Ilari C. (dal 30′ st Mangni D.), Pinzauti L., Zambataro E. (dal 25′ st Lepore F.). A disposizione: Maffi F., Stucchi S., Lakti E., Lepore F., Longo S., Maldini C., Mangni D., Martorelli C., Pecorini S., Sangalli M., Scapuzzi L., Stanga L., Tordini M., Zuccon F.

Reti: al 5′ st Abiuso F. (Pergolettese) , al 23′ st Varas K. (Pergolettese) , al 33′ st Abiuso F. (Pergolettese) , al 44′ st Varas K. (Pergolettese) al 1′ pt Ilari C. (Lecco) , al 36′ pt Buso N. (Lecco) .

Ammonizioni: al 19′ pt Arini M. (Pergolettese), al 43′ pt Guiu B. (Pergolettese), al 13′ st Varas K. (Pergolettese) al 35′ pt Battistini M. (Lecco), al 39′ pt Ilari C. (Lecco), al 17′ st Melgrati R. (Lecco), al 41′ st Pinzauti L. (Lecco).

