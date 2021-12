Video/ Pergolettese Mantova (1-1) gol e highlights: rocambolesco pareggio (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE MANTOVA 1-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-1 Pergolettese Mantova. Nella gara valevole per la diciassettesima giornata di andata del girone A di Serie C, i virgiliani strappano un importante punto nei minuti di recupero, come possiamo vedere nel video degli highlights. La Pergolettese, dopo essersi portata in vantaggio con un gran gol di Zennaro ed aver amministrato per buona parte di tempo, si fa raggiungere nel finale. I gialloblù vanno quindi a 17 punti, restando a ridosso della zona playout. Per il Mantova è invece un punto importantissimo, che da sicuramente speranza per il futuro. I virgiliani sono in sedicesima posizione con 16 punti, in piena lotta per la salvezza. Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match.

Nel primo tempo, la Pergolettese approccia alla gara con un ritmo molto alto. Primi quindici minuti dominati dai gialloblù, che non riescono però a rendersi pericolosi, con l’unica conclusione che arriva da Scardina al 1′ minuto, ma facilmente parata da Marone. Prova a rispondere quindi il Mantova, che sfiora il vantaggio alla prima vera occasione del match. Traversone verso il centro da calcio di punizione, la palla viene deviata e schizza sulla traversa. Sulla ribattuta si avventa Pilati che spara alto. Al 23′ virgiliani nuovamente pericolosi. Buco difensivo della Pergolettese, la palla arriva a Panizzi che angola troppo il diagonale, palla fuori. Al 26′ ci prova la Pergolettese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Scardina si libera in area e schiaccia di testa, trovando l’ottima parata di Marone. La respinta del portiere finisce sui piedi di Guiu che conclude a botta sicura, trovando ancora il numero 1 ospite. Il primo tempo termina sullo 0-0.

VIDEO PERGOLETTESE MANTOVA 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, le due squadre tornano in campo con un approccio prudente, nessuna delle due vuole scoprirsi, e il gioco si sviluppa principalmente a centrocampo. Diversi errori in fase di impostazione da parte di entrambe le formazioni, ma al 61′ arriva il lampo che sblocca la partita. Zennaro raccoglie al limite dell’area una respinta corta della difesa mantovana, controlla con il sinistro e con lo stesso piede scarica un potente tiro che finisce all’incrocio dei pali, grandissimo gol del centrocampista che vale l’1-0 della Pergolettese.

La reazione del Mantova tarda ad arrivare, la Pergolettese quindi amministra senza troppi problemi. Nell’ultimo quarto d’ora però, i virgiliani provano l’assalto con orgoglio. All’83’ tentativo del Mantova. Zibert ci prova con una conclusione dalla distanza, la palla sfila di poco a lato. Ultimi minuti di partita molto concitati, il Mantova continua a spingere, ma la Pergolettese riesce a salvarsi. Al 94′ corner per gli ospiti. La palla finisce a Pinton, che scarica un potente tiro dalla lunga distanza, la palla va a sbattere sulla traversa, colpisce la schiena di Galeotti e finisce in rete, sfortunato autogol del portiere della Pergolettese. Si chiude quindi con un pareggio, il risultato finale è 1-1.

VIDEO PERGOLETTESE MANTOVA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 61′ Zennaro (P), 94′ aut. Galeotti (M).

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Zennaro, Arini, Varas; Guiu Vilanova (78′ Girelli), Scardina, Morello. A disp. Soncin, Palermo, Lucenti, Cancello, Vitalucci, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All. Lucchini.

MANTOVA (4-3-1-2): Marone; Bianchi (65′ Pinton), Checchi, Pilati, Panizzi; Messori (65′ Piovanello), Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini. A disp. Tosi, Darrel, Silvestro, Bucolo, Paudice, Esposito, Milillo, Fontana, Vaccaro, Zappa. All. Lauro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA