Video/ Pergolettese Padova (5-0) gol e highlights: KO umiliante per gli euganei

Era davvero difficile immaginare alla vigilia una sconfitta di tali proporzioni per il Padova che al Voltini è stato preso letteralmente a pallonate dalla Pergolettese che prolunga la striscia di risultati utili in casa – l’ultima sconfitta interna risale allo scorso febbraio – con una vittoria schiacciante. La partita valevole per la 7^ giornata di Serie C girone A si è conclusa sul punteggio di 5-0 in favore della formazione cremasca che in questa maniera si porta a soli tre punti dalla vetta della classifica. Gli euganei, nonostante il KO pesantissimo, limitano i danni perché le dirette avversarie non ne approfittano: il Novara ha perso 3-1 contro l’Albinoleffe, la FeralpiSalò ha lasciato i tre punti alla Pro Vercelli così come il Sangiuliano City che si è arreso al Lecco, mentre la Pro Patria non è andata oltre l’1-1 sul campo del Vicenza. Una magrissima consolazione per il tecnico Caneo, che al di là del risultato deve fare i conti con una prestazione orrenda da parte dei suoi, che alle prime avversità invece di lottare si sono arresi senza opporre la minima resistenza, diventando carne da macello.

Nel primo tempo il Padova si affaccia timidamente in avanti con Ceravolo che calcia addosso a Soncin mentre Curcio sfiora la traversa su punizione. Tutti si aspettano che con il passare dei minuti gli euganei prendano in mano la situazione, invece nell’azione successiva la Pergolettese passa in vantaggio grazie al destro rasoterra di Abiuso che non lascia scampo a Donnarumma. Il giovane attaccante di proprietà del Modena, classe 2003, raddoppia al 26’ con un tap-in vincente dopo la traversa di Iori, che si riscatterà con gli interessi al 39’ su assist di Bariti. La partita prende una piega inaspettata, si sapeva che non sarebbe stato facile fare punti al Voltini ma nessuno si aspettava un tracollo simile da parte di una squadra costruita con l’obiettivo di tornare in Serie B. Nella ripresa lo spartito non cambia, al netto del legno colpito da Dezi gli ospiti non combinano pressoché nulla mentre i cremaschi vanno ancora a segno con Varas che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro Virgilio quando il fratello di Gigio esce dai pali venendo incontro ad Andreoli, l’impatto tra i due all’interno dell’area è inevitabile e il fischetto di Trapani non ha dubbi a indicare il dischetto. Pur essendo entrato da poco, Franchini non riesce a fermare Villa che si invola verso la porta e cala la manita. Una punizione forse fin troppo severa per i ragazzi di Caneo che in ogni caso non hanno accennato un minimo di reazione, un atteggiamento inaccettabile per i loro tifosi che si sono accollati una trasferta di circa 210 chilometri per assistere a questo scempio.

VIDEO PERGOLETTESE PADOVA 5-0, IL TABELLINO

PERGOLETTESE-PADOVA 5-0 (3-0)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini (86’ Bevilacqua), Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli (86’ Verzeni), Artioli, Varas (79’ Figoli), Villa; Abiuso (79’ Vitalucci), Iori (79’ Guiu). All. Alberto Villa.

PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Calabrese (57’ Germano, 65’ Ilie); Vasic (65’ Franchini), Cretella (68’ Radrezza), Dezi, Curcio; Piovanello, Russini (57’ Gagliano); Ceravolo. All. Bruno Caneo.

ARBITRO: Daniele Virgilio (Sez. di Trapani).

AMMONITI: 11’ Varas (Per), 16’ Piccinini (Per), 22’ Arini (Per), 29’ Cretella (Pad), 45’+1’ Lambrughi (Per), 64’ Abiuso (Per).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 14’ e 26’ Abiuso (Per), 39’ Iori (Per), 49’ rig. Varas (Per), 71’ Villa (Per).

