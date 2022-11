Video/ Pergolettese Trento (2-1) gol e highlights: Andreoli la decide! (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE TRENTO (2-1): LA PARTITA

La Pergolettese vince e conquista 3 punti importantissimi tra le mura amiche, sotto gli occhi del proprio pubblico allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, in occasione di questa tredicesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo, dopo un inizio soft, la partita si accende e sono i padroni di casa a trovare il vantaggio al 17esimo: Lambrughi serve in profondità Bariti con un pallone splendido, ed il numero 7 impatta al volo col destro inventandosi un gol meraviglioso, un’autentica perla, che non lascia scampo ad un’incolpevole Marchegiani. Giocata che vale da sola il prezzo del biglietto, eurogol!

Il Trento reagisce, ed al 34esimo trova la rete del pareggio, meritatamente: Piccinini è ingenuo ed abbatte Bocalon in area di rigore, rimediando anche una sacrosanta ammonizione. Dal dischetto si presenta lo stesso Bocalon, che si fa intuire e toccare la conclusione da uno strepitoso Soncin, ma il pallone termine, in ogni caso, in rete, per il pareggio degli ospiti. Brivido per i trentini, che sono stati anche fortunati in questa occasione. Nel secondo tempo la Pergolettese è la squadra che cerca con più insistenza la vittoria, e con merito la trova grazie alla rete decisiva siglata ala 74esimo: Artioli scodella in mezzo un calcio di punizione dalla trequarti, Andreoli si libera bene dalla marcatura avversaria, e con un preciso colpo di testa trafigge Marchegiani, insaccando in rete il pallone del 2-1.

VIDEO PERGOLETTESE TRENTO (2-1): IL TABELLINO

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Lucenti, Arini, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Mazzarani (18’st Lepore), Varas, Villa; Scardina, Morello (35’st Vitalucci).

A disposizione: Galeotti, Ferrara, Alari, Cancello, Guiu Vilanova, Satariano, Girelli, Verzeni, Moreo, Nava.

Allenatore: Giovanni Mussa.

TRENTO (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Bearzotti (42’st Scorza), Caporali, Belcastro (31’st Osuji); Pattarello (42’st Ruffo Luci), Vianni (34’st Seno); Bocalon.

A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Chinellato, Raggio, Barbuti.

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Colaianni di Bari e Chichi di Palermo. IV Ufficiale: Muccignato di Pordenone).

NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma fresca.

Ammoniti: Arini (P), Lucenti (P), Simonti (T) per gioco falloso, Scardina (P) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 1 per il Trento. Recupero 0’ + 6’.

