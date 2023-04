Video/ Pergolettese Triestina (1-2) gol e highlights: Adorante regala i play-out

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRIESTINA: CONDANNATO IL PIACENZA…

La Triestina vince all’ultimo minuto in casa della Pergolettese e si regala i play-out condanna il Piacenza in serie D. La Pergolettese invece incontrerà il Padova nei play-off. Saccani, grande azione personale sul gol, porta avanti i padroni di casa ma Felici sigla il pari prima del recupero. Ad un passo dalla fine Adorante fa esplodere la festa dei propri sostenitori. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Varas ci prova con un destro a giro, Matosevic la mette in angolo. Gara molto equilibrata in queste fasi iniziali, la Pergolettese contiene bene gli attacchi della Triestina. Paganini aggancia la sfera e calcia, Soncin controlla la traiettoria. Triestina che deve vincere se non vuole retrocedere. Tessiore scatta sul filo del fuorigioco e calcia, Soncin blocca senza problemi. Prova ancora Tessiore, conclusione che termina larga. Mbakogu parte in contropiede, Piccinini la mette in corner con una grande chiusura. Triestina che continua ad attaccare a caccia del gol che sblocchi la contesa. La prima frazione termina a reti bianche.

Diretta/ Pergolettese Triestina (risultato finale 1-2): alabardati ai play-out!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRIESTINA: ALL’ULTIMO RESPIRO!

Rocchetti la mette in mezzo, Paganini non ci arriva di testa. I padroni di casa ripartono in contropiede, Saccani serve Guiu Vilanova, tiro con Matosevic che la mette in corner. Padroni di casa che stanno attaccando con grande convinzione. Triestina ora a trazione anteriore, gli alabardati si giocano il tutto per tutto. Padroni di casa che stanno costruendo azioni molto interessanti.

Video/ Triestina San Giuliano City (0-0) gol e highlights: pari senza reti! (Serie C)

Quindici minuti alla fine, Triestina ad un passo dalla retrocessione. Germano dalla distanza, la sfera viene deviata in calcio d’angolo. Saccani! La sbloccano i padroni di casa! Grande azione personale e palla messa in rete, Triestina con un piede e mezzo in serie D. Felici! Si riaccende la speranza per la Triestina! Mbakogu di testa, respinge Soncin, ancora il centravanti che serve Felici che deve solo toccarla in rete! Sei minuti di speranza per la Triestina. Minesso per Adorante in area che spreca malamente la palla del sorpasso! Adorante! Triestina che la ribalta nel finale e conquista i play-out! Su angolo arriva il colpo di testa vincente!

Video/ Pro Sesto Pergolettese (0-1) gol e highlights: decide Varas! (Serie C)

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRIESTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA