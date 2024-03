Video/ Perugia Ancona (2-0) gol e highlights: Lisi e Paz piegano i dorici (9 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA ANCONA (2-0): LA PARTITA

Il Perugia supera l’Ancona per due reti a zero grazie a Lisi e Paz, la compagine umbra resta in quarta posizione. Pasini commette fallo su Sylla in area, calcio di rigore per il Perugia all’alba della gara. Calcia Sylla con Perucchini che respinge il penalty. Fallo di Radicchio su Paz, secondo calcio di rigore a favore del Perugia! Calcia questa volta Lisi che non sbaglia. Perucchini aveva indovinato l’angolo ma il penalty è stato calciato bene. Iannoni pesca Paz sul filo del fuorigioco, il diagonale non lascia scampo a Perucchini.

Sylla calcia a botta sicura, salva Perucchini. Energe ci prova su punizione ma non trova la porta. Cioffi calcia da posizione decentrata, Adamonis la mette in angolo. Basso in mezzo da punizione, Saco la tocca ma non trova la porta. Azione personale di Seghetti che entra in area ma viene fermato da Perucchini.

PERUGIA: Adamonis M., Mezzoni F., Lewis N., Vulikic S. (dal 16′ st Bozzolan A.), Paz Y. (dal 40′ st Agosti L.), Iannoni E., Torrasi E., Lisi F. (dal 16′ st Souare M.), Kouan C., Sylla Y. (dal 28′ st Vazquez F.), Seghetti A. (dal 40′ st Matos). A disposizione: Abibi A., Angella G., Bezziccheri D., Cudrig N., Giunti G., Ricci F., Viti M., Yimga D. R.

ANCONA: Perucchini F., Radicchio V. M. (dal 15′ st Marenco F.), Pasini N., Cella S., Barnaba T. (dal 12′ st Clemente G.), Saco C., Gatto E. (dal 32′ st D’Eramo M.), Martina A., Energe A., Moretti F. (dal 9′ st Giampaolo D.), Cioffi A. (dal 32′ st Basso G.). A disposizione: Perri D., Vitali L., Agyemang G., Prezioso M., Vogiatzis V.

Reti: al 36′ pt Lisi F. (Perugia) , al 41′ pt Paz Y. (Perugia) .

Ammonizioni: al 21′ pt Lewis N. (Perugia), al 37′ pt Vulikic S. (Perugia), al 6′ st Lisi F. (Perugia) al 19′ pt Moretti F. (Ancona), al 19′ st Marenco F. (Ancona).

