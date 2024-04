Video/ Perugia Arezzo (1-1) gol e highlights: Vazquez vanifica la rete di Lazzarini (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA AREZZO: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi le squadre di Perugia ed Arezzo non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 concretizzatosi nel corso del secondo tempo come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Grifoni di mister Formisano cominciano la partita mostrando di voler prenderne subito il controllo affacciandosi in attacco con Vulikic al 16′ e soprattutto con Iannoni al 17′, incappando però nel salvataggio sulla linea di porta eseguito da Lazzarini. Questa situazione si ripete anche qualche istante più tardi quando è invece Mawuli ad intercettare lo spunto provato da Vazquez al 28′.

DIRETTA/ Perugia Arezzo (risultato finale 1-1): pari di Vazquez! (Serie C, 21 aprile 2024)

Nella ripresa i toscani del tecnico Indiani sprintano andando a segno per il gol del vantaggio siglato al 50′ da Lazzarini, sugli sviluppi di un’azione insistita da calcio d’angolo. Gli umbri non si lasciano abbattere e realizzano la rete del pareggio al 62′ con Vazquez, che sfrutta al meglio la collaborazione vincente di Matos. Nella parte finale del match nessuna delle due formazioni riesce più a modificare il punteggio nonostante il tentativo di Pattarello per gli amaranto al 75′ e la giocata di Seghetti, disinnescata dal portiere Formisano, per i biancorossi all’86’.

Diretta/ Arezzo Torres (risultato finale 1-1): il pari soddisfa tutti (Serie C, 15 aprile 2024)

Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina, l’arbitro Giuseppe Vingo di Pisa ha estratto il cartellino giallo in cinque occasioni ammonendo Vulikic, Torrasi, Matos e Lewis da un lato, Trombini dall’altro. Il pareggio assegna un punto a ciascuna delle due società per questa trentasettesima giornata di campionato con il Perugia che sale a 63 punti e l’Arezzo che tocca quota 50 punti nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA AREZZO













© RIPRODUZIONE RISERVATA