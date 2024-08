DIRETTA PERUGIA SPAL, DUE RIMONTE FIN QUI

Reduci da due pareggi ricchi di gol ed emozioni, la diretta Perugia Spal darà modo alle due squadre di inseguire la prima vittoria in campionato. L’appuntamento al Renato Curi è per venerdì 30 agosto alle ore 20:45.

Gli umbri hanno avuto un meraviglioso approccio alla stagione con la Coppa Italia Serie C, vincendo prima 4-1 a Latina e poi 2-0 contro il Pineto, rimanendo dunque ancora in corsa. In campionato è arrivato il 3-3 in casa della Pianese, un risultato da vedere in maniera positiva dato che il Perugia era sotto 3-0 al 18′.

La Spal invece ha mancato l’appuntamento con la qualificazione in Coppa Italia Serie C, venendo estromessa al primo turno della competizione contro l’Atalanta U23 per 2-1, subendo la rete del ko al 90esimo minuto. Leggermente meglio in campionato con il pari in rimonta contro l’Ascoli.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PERUGIA SPAL IN TV E STREAMING

Per vedere la diretta Perugia Spal bisognerà sintonizzarsi o su NOW oppure su Sky, direttamente dal pacchetto Calcio per vivere tutte le emozioni della Serie C.

A questo punto sorge spontanea la domanda circa la diretta streaming. In questo caso, si potrà fare affidamento alle applicazioni proprio di NOW e Sky, disponibili su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPAL

Adesso è il momento della probabili formazioni Perugia Spal. Cominciamo con gli umbri che si disporrà col 4-3-3 con in porta Gemello e in difesa Viti, Amoran, Plaia e Bacchin a chiudere il reparto. Bartolomei e Di Maggio saranno le due mezzali con Torrasi regista. In avanti Palsson, Montevago e Ricci. La Spal risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali ci sarà Malgrati, i terzini saranno Bruscagin e Tripladelli con Arena e Bassoli al centro. Nella zona nevralgica del campo ecco Nadro, Radrezza e Zammarini che daranno equilibrio. Tridente offensivo D’Orazio, Karlsson e Rao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA SPAL

Chiudiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse Perugia Spal. A partire con i favori del pronostico è la squadra di casa a 1.93 mentre il 2 fisso è offerto a 3.80. Il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.15.

I bookmakers offrono Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e. 1.55 mentre tra Gol e No Gol c’è meno divario. La quota di “entrambe le squadre segnano” si può trovare a 2 contro l’1.65 dell’esito opposto.