Video/ Perugia Cosenza (1-1) highlights e gol: pareggio in terra umbra! (Serie B)

VIDEO PERUGIA COSENZA (1-1): PAREGGIO IN TERRA UMBRA

Al Renato Curi di Perugia, i padroni di casa ed il Cosenza non vanno oltre al pareggio. Nel primo tempo della partita valida per la quarta giornata di Serie B, le due compagini sono autori di una prima frazione noiosa, con zero emozioni. Ma nel secondo tempo la partita ha cambiato rotta, diventando ricca di azioni da gol e di grandi occasioni. Il match, infatti, si è sbloccata solamente al minuto 51’ con un gran colpo di testa, sugli sviluppi di un corner battuto da Burrai, di Rosi, difensore di grande esperienza alla sua seconda rete in questo campionato. Il pareggio degli ospiti arriva sedici minuti dopo, con una grande prodezza di un ex-Dinamo Zagabria.

Video/ Reggina Spal (2-1) highlights e gol: grande prova dei calabresi (Serie B)

Servito dall’out di destra con un passaggio di Vallocchia, Situm, esterno destro della squadra di Cosenza, aggancia la sfera, punta l’uomo davanti a lui e fa partire un tiro a giro che si insacca nel sette opposto. Partita che poi termina in dieci uomini contro undici, a causa dell’espulsione di Luca Palmiero, ottenuta al minuto numero 84’. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra ospite riesce a mantenere la rete inviolata negli ultimi minuti del match. Un punto che alla fine fa comodo ad entrambe le squadre, che restano ad un punto di distacco tra di loro in campionato. In terra umbra la sfida tra Perugia e Cosenza finisce 1-1.

Video/ Ascoli Benevento (0-2) highlights e gol: colpo esterno dei campani (Serie B)

VIDEO PERUGIA COSENZA (1-1): IL TABELLINO

Marcatori: 6′ st Rosi (P), 22′ st Situm (C)

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi (34′ st Curado), Angella, Sgarbi; Falzerano, Burrai, Segre (1′ st Santoro), Lisi (24′ st Ferrarini); Kouan (40′ st Murgia); Carretta, Murano (1′ st Matos). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, De Luca, Ghion, Vanbaleghem, Zanandrea. All.: Alvini

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam (19′ st Vallocchia), Sy (19′ st Corsi); Gori (46′ st Gerbo), Caso (31′ st Millico). A disp.: Saracco, Matosevic, Minelli, Venturi, Pirrello, Eyango, Kristofferson, Pandolfi. All.: Zaffaroni.

Diretta/ Inter Bologna (risultato finale 6-1) streaming: gol della bandiera di Theate

ARBITRO: Miele di Nola

Espulsi: 39′ st Palmiero (C)

Ammoniti: Lisi (P), Angella (P), Segre (P), Boultam (C), Santoro (P). Angoli: 4-2 per il Cosenza. Recupero: 2′ pt – 6′ st

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PERUGIA COSENZA (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA