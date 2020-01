Video/ Perugia Livorno (1-0): highlights e gol. Cosmi vede i play off! (Serie B)

Per il posticipo della 21^ giornata di Serie B, il video di Perugia Livorno ci racconta di una sfida molto vivace andata ieri in scena al Renato Curi, e dove la formazione di Cosmi ha alla fine strappato i tre punti in palio, battendo i toscani col risultato di 1-0. Fin dalle prime battute della sfida il ritmo infatti si è fatto elevato: già al terzo minuto ecco che assistiamo alla prima azione da gol a firma dei grifoni, con un buon colpo di testa di Melchiorri, raccolto con sicurezza da Agazzi. Gli amaranto rispondono per le rime a queste prime incursioni avversarie, ed è solo al 29’ che arriva la rete che deciderà infine la vittoria. A metà del primo tempo è sempre Melchiorri a far paura alla difesa del Livorno, ancora con un colpo di testa che questa volta va a segno, su assist di Nicolussi Caviglia. Prima dell’intervallo gli amaranto provano a trovare immediatamente il pari ma senza particolare successo. Nella ripresa è proprio il Livorno a farsi vedere molto più aggressivo: i toscani mettono a ferro e fuoco la difesa umbra e i grifoni fanno parecchia fatica a raggiungere la metà campo avversaria. Il ritmo di gioco è sempre molto elevato ma nonostante i cambi dalla panchina e i buoni attacchi visti, il risultato non cambia. Mentre si avvicina il novantesimo, i toscani fanno di tutto per strappare almeno un punto al Curi: gli animi si scaldano e piovono cartellini gialli. Il triplice fischio finale però sancisce il successo del Perugia, ormai in orbita play off Serie B, e condanna sempre in fondo alla classifica di Serie B il Livorno.

IL TABELLINO

PERUGIA LIVORNO 1-0 (1-0 PT)

PERUGIA: Vicario, Rosi, Nzita, Mazzocchi (36′ st Benzar), Falcinelli, Nicolussi Caviglia, Konate (19′ st Carraro), Falzerano, Gyomber, Angella, Melchiorri (39′ st Buonaiuto). A disp.: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Dragomir, Kouan, Capone. All. Cosmi

LIVORNO: Plizzari, Gasbarro (27′ st Morelli), Braken, Murilo, Delprato, Porcino, Gonnelli (24′ st Pallecchi), Bogdan, Rocca, Agazzi, Viviani (36′ st Rizzo). A disp.: Ricci, Zima, Marie-Sainte, Coppola, Ruggiero, Rizzo. All. Tramezzani

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna (Lombardi-Annaloro)

RETI: 29′ st Melchiorri

NOTE: 2.511 paganti per un totale di 7.921 spettatori. Ammoniti Gyomber, Agazzi, Viviani, Carraro, Pallecchi

