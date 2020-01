Diretta Perugia Livorno/ Streaming video tv: gli umbri sono favoriti (Serie B)

Perugia Livorno, diretta dall’arbitro Prontera, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 gennaio 2020, e costituisce dunque il posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Renato Curi in Perugia Livorno scenderanno in campo due formazioni che hanno obiettivi stagionali decisamente diversi. Gli umbri non stanno entusiasmando, ma con 27 punti fanno comunque parte del folto gruppo di squadre che possono puntare alla zona playoff, che sarà certamente anche l’obiettivo di un Perugia reduce però dalla sconfitta sul campo del Chievo, a causa della quale è cominciato male il girone di ritorno per Serse Cosmi. A proposito della scorsa giornata, il Livorno di Paolo Tramezzani è reduce dal pareggio per 4-4 nella pazza partita contro l’Entella che ha lasciato grandi rimpianti ai toscani, che avevano la vittoria a portata di mano e invece si sono dovuti accontentare di un pareggio che serve poco al fanalino di coda con appena 13 punti. Il Livorno comunque è vivo e cercherà di dimostrarlo anche a Perugia…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Livorno viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per le partite del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LIVORNO

Possiamo adesso prendere in considerazione le probabili formazioni per Perugia Livorno. Serse Cosmi dovrebbe schierare i padroni di casa umbri con il modulo 3-5-2: squalificato Falasco, ecco Sgarbi, Angella e Carraro nella difesa a tre davanti al portiere Vicario. A centrocampo folto reparto a cinque che potrebbe vedere Mazzocchi, Dragomir, Konate, Falzerano e Nzita da destra a sinistra, mentre la coppia d’attacco in assenza di Iemmello potrebbe vedere confermati Falcinelli e Buonaiuto. Per il Livorno di Paolo Tramezzani invece si può disegnare un modulo 4-3-3 con Plizzari fra i pali, protetto dalla difesa a quattro formata da Delprato, Bogdan, Boben e Porcino. A centrocampo possibile terzetto formato da Agazzi, Luci e Rocca, mentre nel tridente d’attacco potremmo vedere Marras e Murilo ai fianchi del centravanti Braken.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Perugia Livorno, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti naturalmente i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,80. Si sale poi a quota 3,40 in caso di segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di vittoria del Livorno per chi avrà creduto nel segno 2.



