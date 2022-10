Video/ Perugia Sudtirol (1-2) gol ed highlights: vittoria esterna al Renato Curi!

VIDEO PERUGIA SUDTIROL 1-2

Video di Perugia Sudtirol che porta da una parte la rosa di Silvio Baldini in metta difficoltà fin dalla prima di campionato, con Castori in panchina, ed alla ricerca dei primi tre punti; dall’altra parte un ottimo Sudtirol che ha risposto presente dopo l’arrivo di Bisoli. Partita che subito viene presentata con un errore di Beghetto che quasi costa il vantaggio alla squadra di casa con il Perugia che si salva sull’occasione del Sudtirol. Non passa molto tempo per il Sudtirol prima di sbloccare la gara: in gol ancora Mazzocchi che sfrutta l’ottimo assist dalla fascia destra di De Col, molto preciso. Perugia che risponde timidamente avendo anche il pallino del gioco ma Baldini sorprende tutti con due cambi: fuori Beghetto e Lisi, dentro Curado e Kouan che viene ammonito poco dopo. Primo tempo che comunque non ha squilli particolare con il risultato che termina sullo 0-1 dopo 45 minuti.

Secondo tempo del video di Perugia Sudtirol che si apre con l’episodio del gol in casa umbra. Federico Melchiorri da circa 20 metri sfida il portiere e trova la rete del pareggio dopo essere entrato da pochi minuti al 46esimo. Perugia che attacca e partita che si fa più cattiva e sporca con molti contrasti di gioco. Il Perugia attacca di più e detiene anche il pallino del gioco ma il Sudtirol al minuto 86′ si porta avanti per la seconda volta nella partita e questa volta è vincente. A segno Carretta che è il più rapido a ribadire in porta sull’azione offensiva del Sudtirol che regala un dispiacere a Baldini che ancora non ottiene il primo punteggio pieno in campionato.

VIDEO PERUGIA SUDTIROL: IL TABELLINO

PERUGIA: Angella G., Beghetto A. (dal 29′ pt Curado M.), Dell’Orco C., Di Carmine S., Gori S. (Portiere), Lisi F. (dal 29′ pt Kouan C.), Luperini G., Olivieri M. (dal 1′ st Melchiorri F.), Paz Y., Santoro S., Vulic M. (dal 20′ st Bartolomei P.). A disposizione: Bartolomei P., Casasola T., Curado M., Di Serio G., Furlan J. (Portiere), Iannoni E., Kouan C., Melchiorri F., Righetti S., Rosi A., Strizzolo L., Vulikic S. Allenatore: Baldini S..

SüDTIROL: Berra F. (dal 31′ st Curto M.), De Col F. (dal 13′ st Casiraghi D.), D’Orazio T. (dal 37′ st Davi S.), Masiello A., Mazzocchi S. (dal 37′ st Carretta M.), Nicolussi Caviglia H., Odogwu R., Poluzzi G. (Portiere), Schiavone A. (dal 13′ st Belardinelli L.), Tait F., Zaro G.. A disposizione: Belardinelli L., Capone C., Carretta M., Casiraghi D., Crociata G., Curto M., Davi S., Iacobucci A. (Portiere), Marano M. (Portiere), Pompetti M., Vinetot K., Voltan D. Allenatore: Bisoli P..

Reti: al 5′ st Melchiorri F. (Perugia) al 13′ pt Mazzocchi S. (Südtirol) , al 41′ st Carretta M. (Südtirol) .

Ammonizioni: al 40′ pt Kouan C. (Perugia), al 44′ pt Olivieri M. (Perugia), al 7′ st Melchiorri F. (Perugia), al 28′ st Santoro S. (Perugia) al 24′ pt Masiello A. (Südtirol).











