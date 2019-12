Video/ Perugia Venezia (0-1): highlights e gol, al Curi decide Montalto (Serie B)

Nel video di Perugia Venezia 0-1 parliamo della vittoria centrata dai lagunari al Renato Curi, nella 19^ giornata di Serie B: la squadra di Alessio Dionisi centra tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, mentre gli umbri cadono in casa e non si rialzano dopo il pareggio di Trapani, perdendo altro terreno per la promozione diretta e dimostrando ancora una volta di mancare di continuità. A risolvere la partita è stato il gol che Adriano Montalto ha realizzato al 25’ minuto, irrompendo sul primo palo a deviare un tiro-cross di Alessandro Capello generato da una punizione. Un primo tempo nel quale il Venezia ha sicuramente meritato il vantaggio, giocando meglio e mettendo costante pressione alla difesa del Perugia grazie alle giocate di Maleh e Bocalon, già andati vicini alla rete in precedenza. I padroni di casa hanno fatto ben poco per contrastare gli avversari, e così sono andati giustamente negli spogliatoi sotto di un gol ma intenzionati a cambiare passo nella ripresa.

VIDEO PERUGIA VENEZIA: IL SECONDO TEMPO

Perugia Venezia è effettivamente cambiata nel secondo tempo: Massimo Oddo ha subito inserito Capone per Carraro aumentando la spinta offensiva della sua squadra, e il Grifone ha avuto qualche opportunità per pareggiare. Tuttavia al 61’ un intervento scomposto e in ritardo di Aleandro Rosi su Maleh ha portato all’espulsione diretta del terzino, pertanto l’allenatore del Perugia (che aveva appena mandato in campo Balic per Dragomir) ha dovuto rivedere i suoi piani. Il terzo ingresso è stato quello di Melchiorri: l’attaccante ha colpito il palo sulla sponda di Iemmello ma il suo ingresso è stato tardivo e, nonostante qualche occasione, i padroni di casa non sono riusciti a riprendere la partita. Anzi: in pieno recupero Pietro Iemmello ha esagerato con le proteste ed è stato espulso, pertanto dopo la sosta invernale il Perugia aprirà il suo girone di ritorno con due squalificati e, tra questi, il capocannoniere della Serie B. Un brutto colpo che si aggiunge ad una sconfitta pesante, che rimette in discussione il progetto.

