Video/ Pesaro Trento (95-101 dts): highlights, successo sofferto per le aquile

Vittoria della volontà per la Dolomiti Energia Trento sul campo di Pesaro. Come si vede nel video di Pesaro Trento, è stata una partita che sembrava per metà dominata dagli ospiti, che hanno rischiato poi di perderla riuscendo a prolungarla fino al supplementare, vinto dimostrando di possedere riserve di energie. Trento aveva preso immediatamente il controllo della partita chiudendo il primo quarto sull’8-18, mostrando subito una buona vena offensiva di Mezzanotte e Forray e soprattutto un’organizzazione difensiva inizialmente invalicabile per i marchigiani. Nel secondo quarto Trento riesce ad incrementare di un punto il vantaggio, chiudendo il parziale sul 23-24 e portando il risultato sul 31-42, pur essendo Mezzanotte con 10 punti personali l’unico giocatore in doppia cifra.

Nella ripresa però arriva la rimonta che non ti aspetti, con Pesaro che dimentica le amnesie difensive e soprattutto riesce ad essere micidiale in fase offensiva, anche e soprattutto grazie a Barford capace di arrivare a 16 punti personali. Sul 61-57 Pesaro ha la grande chance di chiudere la partita e la perde, con Trento che trova l’82-82 finale sfruttando un grande gioco di squadra e un invidiabile sangue freddo. Nel supplementare Pesaro ha finito la benzina nonostante i 29 punti finali di Barford che si afferma come miglior realizzatore della partita. Trento però porta Knox a 23 punti, Mezzanotte a 18 e chiude il match sul 95-101, dimostrando una compattezza che ha permesso alla Dolomiti Energia di superare indenne un passaggio in cui la partita sembrava irrimediabilmente buttata via.

