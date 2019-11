Diretta Pesaro Trento/ Streaming video tv: Vuelle per la prima vittoria (basket A1)

Pesaro Trento, partita che sarà diretta da Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni e Dario Morelli, va in scena alle ore 20:30 di sabato 9 novembre presso la Vitrifrigo Arena: siamo all’inizio dell’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Situazione davvero complessa quella della Vuelle, che è rimasta l’unica squadra a non aver ancora vinto nel nostro torneo; ancora una volta la realtà è quella di una disperata corsa verso la salvezza, negli ultimi anni l’obiettivo è sempre arrivato ma questa volta le retrocessioni sono due, e soprattutto pur tra le mille difficoltà i marchigiani non erano mai partiti così male. La Dolomiti Energia invece non ha giocato domenica scorsa, avendo osservato il turno di riposo; sta facendo bene e ancora una volta punta un posto nei playoff, avendo dimostrato di poter gestire il doppio impegno campionato-coppa. Ora però mettiamoci in attesa della diretta di Pesaro Trento; nel frattempo possiamo valutare quelli che sono i temi principali legati alla partita.

DIRETTA PESARO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Trento ci presenta un’Aquila che non gioca in Serie A1 dalla vittoria interna contro Treviso; la squadra affidata a Nicola Brienza ha saputo ritrovarsi e mettere in bacheca due punti importanti nella corsa ai playoff, che in questa stagione dovrebbe essere molto più aperta. Trento soprattutto è reduce dalla splendida vittoria di Istanbul in Eurocup: al Sinan Erdem Dome è arrivata una grande rimonta che ha certificato come questa squadra possa essere ancora competitiva, nonostante l’addio di Maurizio Buscaglia che inevitabilmente, volenti o nolenti, ha chiuso un grande ciclo fatto di due finali scudetto consecutive. Pesaro come detto soffre tanto: nell’ultima giornata di campionato Pistoia è finalmente riuscita a vincere e così la Carpegna Prosciutto si è ritrovata da sola in fondo alla classifica, battuta a Treviso in quella che al momento rappresenta una sfida diretta per la salvezza. La graduatoria inizia a farsi pesante, perché più o meno tutte le squadre hanno trovato il loro ritmo; a questo punto la Vuelle si trova in una situazione per la quale dovrà provare a vincere su ogni parquet, senza considerare nome o valore dell’avversario. Naturalmente, a cominciare da questa sera…



