Video/ Pescara Ancona Matelica (2-1): gol e highlights, bene i delfini (Serie C)

auteriVIDEO PESCARA ANCONA MATELICA (2-1): OTTIMA PARTENZA PER IL DELFINO

Ecco il video di Pescara Ancona Matelica, partita giocata per la 1^ giornata nel girone B della Serie C 2021-2022. Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Pescara supera l’Ancona Matelica per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Colavitto a rendersi pericolosi per primi andando alla conclusione verso il 10′ tramite il calcio di punizione di Del Sole parato in calcio d’angolo dall’estremo difensore Di Gennaro. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Auteri colgono un palo sfortunato con De Marchi al quarto d’ora per poi riuscire a mettere a segno la rete del vantaggio al 35′ grazie a Nzita, su assist offertogli da D’Ursi. Al 43′ De Marchi si vede intercettare un tiro interessante da Vitali, poi le due squadre vanno negli spogliatoi per il riposo di metà gara.

VIDEO PESCARA ANCONA MATELICA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo del video di Pescara Ancona Matelica il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i biancorossi pareggiano il computo dei legni cogliendo a loro volta una traversa al volo con Sereni al 56′ ma rischiano anche di subire il raddoppio dei delfini con la giocata insidiosa di De Marchi, deviato al 59′ sul più bello. Nell’ultima parte dell’incontro Faggioli pareggia al 63′ con l’aiuto di Delcarro ma, dopo l’ennesima traversa colta questa volta da Ferrari all’83’, è Zappella a risolvere il match riportando avanti i suoi in maniera definitiva su assist di Nzita al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Di Graci, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Pompetti e Drudi da un lato, Masetti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Pescara di portarsi a quota tre nella classifica del gruppo B della Serie C mentre l’Ancona Matelica non si muove, rimanendo fermo a quota zero.

VIDEO PESCARA ANCONA MATELICA: IL TABELLINO

Pescara-Ancona Matelica 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ Nzita(P); 63′ Faggioli(A); 90’+1′ Zappella(P).

PESCARA (3-4-3) – 33 DI Gennaro; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore; 13 Zappella, 21 Pompetti, 8 Memushaj, 29 Nzita; 52 Chiarella, 30 De Marchi, 7 D’Ursi. A disposizione: 22 Sorrentino, 1 Radaelli, 2 Longobardi, 3 Rasi, 5 Illanes, 6 Valdifiori, 9 Ferrari, 10 Marilungo, 11 Galano, 16 Diambo 24 Bocic, 28 Ingrosso.

ANCONA MATELICA (4-3-3) – 12 Vitali; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 23 D’Eramo, 27 Papa, 8 Delcarro; 21 Del Sole, 18 Faggioli, 10 Sereni. A disposizione: 1 Canullo, 22 Avella, 4 Iannoni, 5 Bianconi, 7 Gasperi, 9 Rolfini, 15 Sabattini, 17 Moretti, 20 Vrioni, 26 Ruani, 28 Maurizii.

Arbitro: Alessandro Di Graci (sezione di Como).

Ammoniti: 12′ Pompetti(P); 20′ Masetti(A); 77′ Drudi(P).

