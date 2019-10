Video/ Pescara Benevento (4-0): highlights e gol. Doppietta di Pepin (Serie B)

Allo Stadio Adriatico il Pescara supera il Benevento con un netto 4 a 0. Come si vede nel video di Pescara Benevento, nel primo tempo la sfida appare abbastanza equilibrata con gli ospiti che provano a sorprendere i padroni di casa senza successo. Nel secondo tempo la partita si sblocca subito al 46′ grazie alla rete siglata da Memushaj in favore di biancazzurri, su assist di Machin. E’ quindi proprio lo stesso Machin ad aumentare poi il distacco dagli avversari realizzando una doppietta tra il 53′ ed il 76′. I giallorossi faticano a reagire per tutto il corso della ripresa e le loro speranze di rimonta non vengono mai realmente alimentate dai calciatori in campo. La squadra allenata dal tecnico Filippo Inzaghi finisce anzi col subire pure il poker nei minuti di recupero, precisamente al 90’+3′, a causa del calcio di rigore trasformato da Maniero e concesso per fallo di Caldirola ai danni di Memushaj qualche istante prima. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Pescara di salire a quota 13 nella classifica di Serie B mentre il Benevento non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro si può evidenziare come il Pescara abbia meritato di ottenere il successo finale soprattutto per quanto fatto vedere in fase offensiva, dove i biancazzurri spiccano per il 13 a 10 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 5 a 2 indirizzate nello specchio della porta. I delfini hanno toccato pure un maggior numero di palloni a giudicare dal 419 contro 355 nei passaggi complessivi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pescara è stata anche la squadra più scorretta a causa del 14 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Baroni, della sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Borrelli, Busellato e Machin da un lato, Maggio e Tuia dall’altro.

IL TABELLINO

Pescara-Benevento 4 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 46′ Memushaj(P); 53′, 76′ Machin(P); 90’+3′ RIG. Maniero(P).

Assist: 46′ Machin(P).

PESCARA (4-3-2-1) Fiorillo(46′ Kastrati); Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero(79′ Bruno), Memushaj; Galano, Machin; Borrelli(70′ Maniero). All.: Zauri.

BENEVENTO (4-4-2) Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Insigne(79′ Vokic), Viola, Hetemaj, Improta(58′ Schiattarella); Sau(71′ Armenteros), Coda. All.: Inzaghi.

Arbitro: Baroni (Firenze).

Ammoniti: 8′ Borrelli(P); 48′ Busellato(P); 52′ Maggio(B); 61′ Tuia(B); 76′ Machin(P).

