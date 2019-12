Video/ Pescara Chievo (0-0): highlights, pareggio deludente all’Adriatico (Serie B)

Nella 19^ giornata di Serie B, si è chiusa senza grandi emozioni e gol la sfida al Adriatico tra Pescara e Chievo, il cui video con gli highlights e le azioni salienti ci mostra una partita dove sono state tante le occasioni sprecate da entrambe le due squadre. Già dal via infatti il ritmo di gioco si è fatto interessante e nel primo tempo si contano certo due clamorose azioni da gol da parte dei padroni di casa, non concretizzate da Scognamiglio e Palmiero. Non ha fatto invece molto il Chievo, che nel primo parziale, se si esclude qualche azione interessante di Vignato e Dickmann non si fatto vedere troppo in area avversaria. Nella ripresa la squadra clivense è partita invece con le migliori intenzioni: e certo i delfini hanno rimpianto le poche occasioni non formalizzate poco prima. Benchè la squadra gialloblu cresca e metta pressione al Pescara, di fatto si conclude poco di fronte allo specchio avversario e il triplice fischio finale arriva prima che qualcosa possa modificarsi nel tabellone del risultato. Dopo pochi minuti di recupero quindi il signor Baroni certifica il pareggio a reti bianche tra Pescara e Chievo e il punto a testa in classifica, che se non altro aiuta i delfini ad avvicinarsi alla top eight della classifica.

IL TABELLINO

Pescara-Chievo 0-0

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo, Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato (73′ Melegoni), Palmiero, Kastanos, Galano, Machin (76′ Di Grazia), Maniero (86′ Bocic). All. Zauri.

Chievo Verona (4-3-2-1): Nardi, Dickmann, Vaisanen, Cesar, Frey, Segre, Di Noia (68′ Esposito), Garritano, Vignato, Pucciarelli (58′ Giaccherini), Djordjevic (86′ Rodriguez). All. Marcolini.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Ammoniti: 1′ Masciangelo (P); 5′ Di Noia (C); 61′ Cesar (C); 87′ Scognamiglio (P); 90′ Dickmann (C)

