Video/ Pescara Pontedera (1-1) gol e highlights: pareggio in extremis! (Serie C)

VIDEO PESCARA PONTEDERA (1-1): EQUILIBRIO E PAREGGIO

Una gara equilibrata e un risultato che rispecchia quanto si è visto in campo. Termina 1 a 1 la sfida tra Pescara e Pontedera, valida per la 34esima giornata di Serie C. Allo stadio Adriatico va in scena un match molto vivo, con varie occasioni eppure nessun gol nel primo tempo. Cominciano subito bene gli ospiti, con Regoli che impegna Iacobucci alla deviazione e poi Magnaghi che colpisce la traversa. Una doppia occasione che risveglia il Pescara, che vive un quarto d’ora di fuoco. Il Delfino risponde bene con Pontisso, che ha più di un’occasione per passare in vantaggio, colpendo anche il palo su punizione. Finisce dunque 0 a 0 la prima frazione di gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA PONTEDERA (1-1)

VIDEO PESCARA PONTEDERA: CLEMENZA E POI MUTTON

Nel secondo tempo cambia qualcosa. Si sblocca al 60′ la gara tra Pescara e Pontedera: il gol arriva dal solito Clemenza. L’azione nasce su un errore di Shiba: la palla arriva proprio al giocatore del Delfino che sfodera un sinistro di prima intenzione indirizzato all’angolino. Questa volta Melgrati, autore di un’ottima prestazione nei primi 45 minuti, non può impedire la rete. Gli ospiti attaccano alla ricerca del pareggio, che arriva al minuto 88. Dopo varie chance, gli ospiti riescono ad andare sull’ 1 a 1 con il gol con Mutton. Sulla punizione calciata da Matteucci, Bakayoko fa la sponda per Mutton, che si gira e con il destro colpisce la porta difesa dal portiere avversario. Finisce dunque in parità.

VIDEO PESCARA PONTEDERA: IL TABELLINO

PESCARA-PONTEDERA 1-1

MARCATORI: 60′ Clemenza, 88′ Mutton

PESCARA (4-3-3): Iacobucci; Zappella, Ierardi, Illanes, Veroli (dal 30’ s.t. Frascatore); Pompetti, De Risio, Pontisso (dal 30’ s.t. Diambo); Clemenza (dal 39’ s.t. Memushaj), Ferrari (dal 30’ s.t. Cernigoi), D’Ursi (dal 20’ s.t. Rauti). All. Auteri. A disp. Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Delle Monache)

PONTEDERA (3-5-1-1): Melgrati; Matteucci, Shiba, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi (dal 19’ s.t. Foglia), Barba (dal 39’ s.t. Benericetti), Regoli (dal 39’ s.t. Mattioli.); Serena (dal 19’ s.t. Benedetti); Magnaghi (dal 19’ s.t. Mutton). All. Maraia. A disp. Sposito, Nicoli, Martini, Di Meo, Marianelli, De Ioannon

