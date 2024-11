VIDEO MANTOVA CREMONESE, I FATTI SALIENTI DELLA GARA

Un Pescara confusionario la spunta contro il Sestri Levante confermandosi alle testa della classifica della Serie C girone B. La squadra di Baldini è sempre rimasta in controllo della partita ma senza mai dare l’impressione di dominarla. Un attacco caotico risoltosi infine con un calcio di punizione di Tunjov.

Pescara Sestri Levante (risultato finale 1-0)

Fin da subito pericoloso il delfino che mette sotto assedio la porta del Sestri Levante. Le primissime iniziative vengono dai piedi di Cangiano e Merola, poi l’occasionissima al 13′ del primo tempo. Il pressing asfissiante messo in atto dai biancoazzurri finalmente porta i suoi frutti e arriva l’errore del Sestri in disimpegno. Sul passaggio sbagliato di Valentini si avventa Vergani e di pochissimo fallisce lo scavetto a scavalcare il portiere Anacoura. Resiste alle fiammate avversarie il Sestri Levante che si affaccia nella metà campo avversaria solo in poche occasioni che non impensieriscono Plizzari. Aggressivo ma inconcludente il Pescara che torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Ma è proprio al rientro in campo che arriva la grande occasione per gli ospiti. Traversone di Furno da sinistra che arriva sulla testa di Podda solo davanti alla porta del Pescara che clamorosamente sbaglia. Gol sbagliato gol subito, e coì poco dopo arriva il tanto agognato vantaggio da parte del Pescara. I delfini sbloccano la partita da calcio di punizione, grazie a una magia di mancino dell’estone Tunjov. Con il vantaggio in tasca poi è facile per Baldini e i suoi resistere alle deboli folate del Sestri Levante e portare a casa i tre punti.

