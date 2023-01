Video/ Pescara Viterbese (1-0) gol e highlights: il Delfino riparte! (Serie C)

VIDEO PESCARA VITERBESE (1-0): LA PARTITA

Il Pescara vince all’ultimo respiro ma domina per 90 minuti all’Adriatico, di fronte al proprio pubblico, in questa gara valida per la ventitreesima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo parte meglio la formazione laziale, con la punizione di Volpicelli che sibila sopra la traversa della porta difesa da Plizzari, ma questa conclusione resta anche l’unica occasione da rete per gli ospiti in tutti i 90 minuti di gioco. Da questo momento inizia un monologo biancoazzurro, con Cuppone che al 23esimo ha una chance colossale, neutralizzata da un miracoloso Bisogno. Il portiere gialloblù oggi è stato il migliore in campo ed ha salvato i suoi compagni in più di una occasione.

Nel secondo tempo il copione non cambia, ed al 48esimo il Delfino va vicinissimo al vantaggio con una mischia furibonda in area nata da un colpo di testa deviato di Cancellotti. Nessuno è riuscito ad essere reattivo, trovando la deviazione vincente. Al 48esimo ancora una volta gioia negata a Cuppone, con il salvataggio sulla linea provvidenziale di un difensore avversario. Al 90esimo, però, quando la partita sembrava destinata a finire senza reti, gli abruzzesi trovano la zampata decisiva: conclusione meravigliosa di Desogus parata ancora una volta da Bisogno, che chiude nuovamente la saracinesca, ma non può fare nulla sulla ribattuta di Delle Monache. Finisce 1-0.

VIDEO PESCARA VITERBESE (1-0): IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani (dal 25′ st 3 Crescenzi), 7 Kolaj (dal 26′ st 21 Desogus), 8 Aloi (dal 1′ st 9 Vergani), 18 Boben, 19 Mora, 20 Kraja (dal 35′ st 5 Palmiero), 27 Cuppone (dal 31′ st 11 Delle Monache), 28 Ingrosso, 29 Cancellotti, 39 Tupta. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 9 Vergani, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 14 D’Aloia, 21 Desogus, 24 Mesik, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto VITERBESE: 77 Bisogno, 7 Volpicelli, 8 Megelaitis, 10 Mungo (dal 18′ st 24 Mbaye), 11 Semenzato, 13 Ricci, 14 Ruggio, 17 Pavlev, 18 Polidori, 21 Andreis (dal 18′ st 71 Barillà dal 47′ st 24 Mbaye)), 34 Devetak. A disposizione: 1 Dekic, 22 Chicarella, 5 Rabiu, 9 Marotta, 15 D’Uffizi, 24 Mbaye, 25 Rodio, 29 Renault, 32 Spolverini, 42 Cats, 44 Aly, 71 Barillà, 99 Montaperto. Allenatore: Lopez Giovanni Diretta/ Vicenza Albinoleffe (risultato finale 3-0) streaming: la chiude Begic Reti: al 45′ st Delle Monache Ammonizioni: Aloi, Riggio, Kraja Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

