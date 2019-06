Video/ Piacenza-Imolese (1-2): gol e highlights della partita (Serie C play-off)

Ecco il video con i gol e gli highlights di Piacenza-Imolese 1-2, partita valevole per il ritorno delle semifinali dei play-off di Serie C 2018-19. Dopo lo 0-2 dell’andata ai santernini serviva un miracolo per ribaltare la situazione e accedere così alle final four che mettono in palio gli ultimi due posti per la Serie B. Per la precisione gli uomini di Alessio Dionisi dovevano vincere con ben tre gol di scarto, un’impresa davvero ardua considerando che, proprio in virtù del risultato di quattro giorni fa e del miglior piazzamento nella regular season, i lupi di Arnaldo Franzini potevano permettersi di gestire la situazione e giocare sulla difensiva, pensando solamente a concedere meno spazi possibili agli avversari. Che comunque sono riusciti a trovare la via del gol a inizio gara con Rossetti che ha fatto non preoccupare non poco il pubblico del Garilli, rincuorato poi da Ferrari che ha pareggiato immediatamente i conti restituendo un po’ di tranquillità ai compagni di squadra e ai tifosi sugli spalti. Nei minuti successivi l’Imolese si rende nuovamente pericolosa ma Fumagalli è bravo a fare buona guardia su Pergreffi. Nella ripresa gli ospiti tentano il tutto per tutto ma non riescono a finalizzare con Giovinco che spreca una punizione dal limite mentre dall’altra parte Rossi è bravo a negare la doppietta a Ferrari. Piacenza che poi chiuderà la gara in dieci uomini per l’espulsione di Bertoncini che rimedia due cartellini gialli in cinque minuti e provoca un calcio di rigore che Giovinco trasforma impeccabilmente riportando in vantaggio l’Imolese. Ma ormai è troppo tardi per qualsiasi tentativo di ribaltone, il Piacenza può dormire sonni tranquilli e da oggi comincerà la preparazione della doppia sfida con il Trapani per salire di categoria dopo aver mancato clamorosamente la promozione diretta che sembrava ormai certa all’ultima giornata.

VIDEO PIACENZA-IMOLESE, LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara ha parlato il tecnico del Piacenza, Arnaldo Franzini: “Tutti pensavano che stasera sarebbe stata una formalità invece l’Imolese ha dimostrato di che pasta è fatta e ha reso la partita più difficile e complicata del previsto, per fortuna siamo riusciti a pareggiarla subito dopo aver preso il primo gol, altrimenti non so che piega avrebbe preso il match. Gli avversari non avevano nulla da perdere e hanno attaccato a testa bassa per 90 minuti, bravi noi a tenere duro e a non cedere anche se abbiamo sbagliato troppi tocchi regalando loro un mucchio di palloni. Non ci voleva la squalifica di Bertoncini, per quanto riguarda Nicco ha sentito pizzicare il muscolo e per sicurezza si è fermato, non dovrebbe essere nulla di grave. Ovviamente contro il Trapani sarà dura, è una delle squadre che ha giocato meglio quest’anno in Serie C, sinceramente avremmo preferito disputare il match di ritorno in casa”.

VIDEO PIACENZA-IMOLESE 1-2, GOL E HIGHLIGHTS





