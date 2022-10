Video/ Piacenza Juventus U23 (3-3) gol ed highlights: Casarini in extremis!

Video di Piacenza Juventus U23, valevole per la 7°giornata del campionato di Lega Pro Girone A che evidenzia la prima super occasione per i padroni di casa con Casarini che non inquadra bene la porta. Risponde la Juventus U23 Compagnon che esalta la reattività di Rinaldi nel primo tempo con un tiro da fuori. Giallo per Nzouango e Piacenza che sblocca il risultato con il gol del 0-1 con Palazzolo ma che si vede annullato il gol per una posizione di fuorigioco. Si sblocca la partita nel primo tempo con il gol della Juventus U23: a segno Sersanti con un colpo di testa che apre la gara. Primo tempo che ha mostrato maggiori fase di studio piuttosto che giocate offensive.

Secondo tempo della partita tra Piacenza Juventus U23 che mostra un atteggiamento completamente differente per la squadra di casa che riesca a ribaltare il tutto trovando le giocate dei gol. Autogol di Muharemovic che è sfortunatissimo nella deviazione che regala il pari agli uomini di Scazzola che prima aveva schierato Nelli per Zunno per aumentare la trazione offensiva e poco dopo Morra svetta in alto e spedisce la palla in rete con il gol del 2-1 che significano rimonta per la formazione in maglia rossa. La gara però è ben lontana dal dichiararsi finita con bianconeri che attaccano e che trovano il pareggio con Barrenechea dopo l’uscita errata di Di Nardi ed immediato raddoppio 60 secondi dopo e 2-3 di Iling con il numero 16. Nel finale il gol del 3-3 porta la firma di Casarini e triplice fischio del direttore di gara.

VIDEO PIACENZA JUVENTUS U23: IL TABELLINO

PIACENZA: Rinaldi; Nava, Morra (71′ Rossetti), Cesarini, Zunno (45′ Nelli), Parisi, Palazzolo, Munari (66′ Ramesta), Persia (86′ Conti), Capoferri, Masetti. All. Scazzola. A disposizione: Tintori, Maianti, Giacchino, Pezzola, Ruiz, David, Vianni, Conti, Onisa, Biancheri.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Barbieri (76′ Rafia), Nzouango, Muharemovic, Verduci; Sersanti (76′ Sekulov), Barrenechea (86′ Zuelli), Besaggio (66′ Iocolano); Compagnon (66′ Da Graca), Pecorino, Iling-Junior. All. Brambilla. A disposizione: Raina, Daffara, Stramaccioni, Riccio, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Palumbo, Turicchia.

Arbitro: Ubaldi (Roma).

Ammoniti: 28′ Nozuango, 47′ Muharemovic

Marcatori: 40′ Sersanti, 58′ aut. Muharemovic, 63′ Morra, 80′ Barrenechea, 82′ Iling-Junior, 90’+2 Cesarini

VIDEO PIACENZA JUVENTUS U23: GOL ED HIGHLIGHTS











