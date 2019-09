Video/ Piacenza Ravenna (3-1): highlights e gol. Doppietta di Paponi

Il video di Piacenza Ravenna mostra l’immediato regalo della difesa ospite, che spiana la strada al vantaggio piacentino. Purro, nel tentativo di confezionare un pallone per un compagno, serve un assist involontario a Paponi, il quale dai venticinque metri infila Spurio con un pallonetto perfetto. L’uno a zero carica a mille la truppa di Franzini, che al ventesimo sfiora il bis con Cacia. I biancorossi controllano senza difficoltà, il Ravenna invece fatica a rendersi pericoloso. Nocciolini viene arginato con grande efficacia, Giovinco invece non trova varchi. Al quarantacinquesimo minuto, tuttavia, il Ravenna mette fuori di un soffio sul tiro dal limite di Lora. La ripresa parte con il mancino velenoso di Corradi, che vede il pallone infrangersi sull’esterno rete. Cacia, poco dopo, sciupa una clamorosa occasione dalla distanza ravvicinata. Un errore che sembra dare forza al Ravenna, che infatti pareggia i conti con Lora. Al sessantaduesimo Cacia si fa perdonare con un meraviglioso destro al volo dalla distanza: il suo tiro non lascia scampo al portiere Spurio e vale il 2-1. Le emozioni non finiscono qui perchè al sessantasettesimo Marotta innesca Cacia, il cui assist per Paponi fa sbocciare la spaccata letale del centravanti. Il suo sigillo chiude definitivamente la partita. Termina 3-1