Diretta Piacenza Ravenna/ Streaming video e tv: i lupi devono rilanciarsi (Serie C)

Piacenza Ravenna, che verrà diretta dal signor Mario Cascone, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 settembre, valida per la sesta giornata della Serie C 2019-2020. Siamo nel girone B, e questo è un match molto interessante tra due formazioni dalla grande storia calcistica che in questo momento si trovano molto vicini in classifica e che quindi potrebbero essere delle avversarie per quanto concerne la lotta alla zona play off. In particolare il Piacenza occupa il sesto posto della classifica generale con 8 punti all’attivo grazie alle due vittorie fino a questo momento ottenute, i due pareggi ed una sconfitta per un bilancio di 6 reti realizzate e 4 incassate. Per quanto riguarda l’andamento casalingo, il Piacenza ha ottenuto fino a questo momento una vittoria ed una sconfitta con due gol fatti e altrettanti subiti. Il Ravenna in classifica ha un punto in meno rispetto al Piacenza grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 6 gol fatti e altrettanti subiti. La formazione ospite lontana dai propri sostenitori fino a questo momento non ha ancora vinto ottenendo un pareggio ed una sconfitta con due gol fatti e tre incassati. Insomma sulla carta una gara molto interessante in ottica play-off tra due formazioni abbastanza attrezzate per cui potrebbe uscirne un incontro molto equilibrato e tattico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Ravenna non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA RAVENNA

Il Piacenza allenato da mister Franzini dovrebbe scendere sul terreno di gioco con uno schieramento che prevede oltre al portiere del Favero una difesa composta da tre elementi e per la precisione Pergreffi sul lato destro, Milesi nel mezzo e sul centro sinistra Della Latta. Folto centrocampo a cinque con Imperiale sulla corsia di destra Sestu sulla corsia mancina mentre in mezzo ci saranno Corradi, Marotta e Bolis. Per quanto concerne la fase offensiva molto probabile che l’allenatore piacentino possa confermare la propria fiducia a Paponi al cui fianco dovrebbe ancora esserci proprio come a Cesena Sylla. Gli ospiti dovrebbero scendere sul terreno di gioco dello stadio Garilli con uno schieramento speculare ed in particolar modo con il portiere Spurio a difendere la porta mentre la difesa a 3 dovrebbe prevedere la presenza di Ronchi, Jidayi e Sirri. Nella zona nevralgica ci saranno Lora, Pappa e Selleri mentre Martorelli dovrebbe essere il titolare della corsia destra con dall’altra parte Purro. In avanti si va verso la conferma del tandem composto da Nocciolini e Giovinco.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le principali compagnie di scommessa ed in particolar modo la SNAI, in questo incontro per un discorso legato soprattutto al fattore campo, il Piacenza parte leggermente favorito rispetto al Ravenna: infatti la vittoria dei padroni di casa viene data a 1,83 contro una quota pari al 3,20 per il pareggio e di 4,25 Invece per quanto riguarda la possibile vittoria da parte della compagine ravennate. Sempre secondo la compagnia di scommesse in questa partita non ci dovrebbero essere più di 2 gol tant’è che l’evento Under 2,5 viene dato a 1,50 mentre l’Over a 2,35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA