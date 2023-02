Video/ Piacenza Sangiuliano (0-2) gol ed highlights: vittoria esterna! (Serie C)

VIDEO PIACENZA SANGIULIANO (0-2): COLPO SALVEZZA!

Video Piacenza Sangiuliano che racconta l’ennesima sconfitta della formazione di casa che cade davanti agli occhi del proprio pubblico, oggi non molto presente, contro il Sangiuliano. Sconfitto che si concretizza partendo dal minuto 14 con il calcio di punizione che viene battuto dalla trequarti e, alla luce di una deviazione di testa da parte l’attaccante, favorisce l’inserimento da parte di Serbouti che spedisce importa freddando Tintori dopo che quest’ultimo aveva respinto proprio sui piedi dell’avversario il pallone. Piacenza che non riesce a esprimere proprio gioco ci prova con Munari che uno dei più attivi ma nonostante i movimenti di Cesarini la formazione non riesce comunque a colpire i milanesi che finisco il primo tempo con risultato in vantaggio e in totale controllo del match.

Secondo tempo che presenta invece ritmi molto più bassi tuttavia è sempre la formazione ospite a trovare il goal del vantaggio con la prima discesa con il goal di Fall abilissimo farti trovare sotto porta dopo il passaggio del compagno seguito da un recupero provvidenziale sulla trequarti. Mister Gautieri molto contento, non si può dire lo stesso del tecnico Scazzola che infatti adopera ben tre cambi che però non cambiano la partita e portano, sempre dalla parte dei milanesi, la vittoria e i tre punti che condannano il Piacenza ad essere sempre più penultimo in campionato sopra soltanto alla Triestina.

VIDEO PIACENZA SANGIULIANO: IL TABELLINO

MARCATORI: Serbouti al 14′ p.t.; Fall al 10′ s.t.

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Cosenza (dal 1′ s.t. Gonzi), Masetti; Parisi, Munari (dal 15′ s.t. Luppi), Giorno (dal 15′ s.t. Plescia), Suljic, Rizza; Cesarini (dal 15′ s.t. Palazzolo), Morra. (Reclaf, Nocchi, Zunno, Persia, Capoferri, Accardi, Onisa). All. Scazzola.

SANGIULIANO (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi; Fusi, Metlika, Salzano; Fall, Miracoli (dal 24′ s.t. Firenze), Cogliati. (D’Alterio, Barotac, Bruzzone, Queros, Saggionetto, Casali, Zugaro, Baggi, Pascali). All. Gautieri.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

