Video/ Pianese Giana Erminio (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Perna!

Nella 22^ giornata di Serie C, è acuto della Giana Eminio che vince in casa della Pianese e rilancia le speranze salvezza. Come si vede nel video di Pianese Giana Erminio, il club di Gorgonzola passa dopo appena 2′ grazie a Perna, che finalizza una bella azione manovrata. La Pianese però prende rapidamente il controllo del gioco. Al 9′ Figoli, ben servito da Udoh, non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Insistono i padroni di casa pericolosi anche al 16′ con Dierna, che si inserisce bene sugli sviluppi di un calcio di punizione, mentre al 22′ è uno stacco di testa di Momenté ad essere sventato da Leoni. Giana Erminio ancora pericoloso con Cortesi che manca la porta da buona posizione, ma prima dell’intervallo arriva il pari della Pianese con un fallo di Montesano su Udoh in area che costa la massima punizione, trasformata da Momentè.

IL SECONDO TEMPO

E lo stesso Momentè in apertura di ripresa va vicino al raddoppio, mentre il Giana Erminio prova a riprendere fiato. Momento non spettacolare della partita, il Giana Erminio aumenta i giri e al 29′ si rende pericoloso con una conclusione di Maltese dalla distanza che manca di poco il bersaglio. Proprio Maltese lascia spazio a Dalla Bona alla mezz’ora con gli ospiti che cambiano anche Pinto con Capano. Al 35′ la squadra di Gorgonzola passa. E’ doppietta per Perna che con una pregevole girata al volo riporta in vantaggio i lombardi. E’ il colpo del ko, la girandola di cambi non aiuta la Pianese a trovare il ritmo giusto per piazzare ancora il gol del pari e il Giana Erminio riesce così a scuotersi dall’ultimo posto in classifica nel girone A.

