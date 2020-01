Video/ Benevento Pisa (1-1): highlights e gol. Si interrompe la serie dei sanniti!

Il video con gli highlights e i gol di Benevento Pisa 1-1 ci mostra come si sia interrotta a sette la striscia di vittorie consecutive della squadra di Pippo Inzaghi che grazie al punto raccolto contro i toscani mantiene comunque 12 punti di vantaggio nei confronti del Pordenone e 16 sul Crotone (che deve però ancora scendere in campo), un margine più che rassicurante per la seconda parte di campionato. Certo, visto come si erano mess le cose i sanniti erano autorizzati a sognare l’ottavo successo di fila, con il bomber Coda che era riuscito a far esplodere il Vigorito portando in vantaggio i padroni di casa con un tap-in vincente dopo la traversa colpita da Viola. Improvvisamente però la fortuna volta le spalle alla capolista del campionato di Serie B quando Tuia beffa Montipò nel tentativo di intercettare il traversone senza troppe pretese di Gucher. La gara del difensore cresciuto nel vivaio della Lazio terminerà poco dopo per un problema muscolare, successivamente il grande protagonista della gara diventa Gori che con una serie di parate strepitose su Coda e Kragl impedisce agli avversari di tornare a condurre le danze. Va detto che l’estremo difensore di D’Angelo ha rischiato di rovinare tutto con un’uscita avventata, per sua fortuna Improta non ne approfitta tentando un improbabile pallonetto dai 40 metri. Gli ospiti, che chiudono in dieci per l’espulsione di Siega, provano addirittura a vincerla con il quasi quarantenne Moscardelli che fa sudare lo stipendio a Montipò. Il Benevento, che nel recupero manca l’appuntamento del 2 a 1 con capitan Maggio, deve quindi farsene una ragione, non si può sempre vincere e visto che le inseguitrici continuano a stentare qualche volta bisogna sapersi accontentare. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BENEVENTO PISA

VIDEO BENEVENTO PISA: LE DICHIARAZIONI

Il capitano del Benevento, Christian Maggio, ha parlato a nome di tutta la squadra nell’intervista post-partita su DAZN: “Si può dire che il pallone dei tre punti mi sia rimasto sul sinistro, ero anche riuscito a stopparlo ma non sono riuscito a piazzarlo. Peccato perché potevamo vincere anche oggi ma dobbiamo saperci accontentare, un punto è sempre meglio di niente, siamo sempre saldamente in testa con 16 punti sulla terza, ora pensiamo alla gara con il Cittadella. Non è mai facile giocare contro il Pisa, anche all’andata abbiamo rischiato di perdere. E’ inevitabile buttare l’occhio alla classifica, tutti invidiano la nostra posizione e la nostra serenità d’animo, se continuiamo ad approcciare le partite come se fossero delle finali potremmo andare molto lontano”.

