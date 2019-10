Video/ Pianese Olbia (2-2): highlights e gol. Un punto a testa! (Serie C)

Match incredibile quello tra Pianese e Olbia con le due compagini che si dividono la posta in palio in una gara ricca di gol. Come si vede nel video di Pianese Olbia, Udoh ci prova di testa sul cross di Seminara, palla fuori di un soffio. Colpo di testa di Bianchi a botta sicura, la palla colpisce il palo. Grandissima azione di Parigi che calcia e trova l’incrocio dei pali! Un legno a testa per le due compagini che provano continuamente a superarsi. Continua ad attaccare la Pianese che sbatte contro la difesa avversaria. La prima frazione termina in parità. La ripresa si apre con la rete di Ogunseye su colpo di testa. Colpo di testa vincente all’alba della seconda frazione. La compagine ospite passa avanti. La Rosa batte una stupenda punizione e trova la rete del raddoppio. CLICCA QUI PER IL VIDEO PIANESE OLBIA

VIDEO PIANESE OLBIA: IL SECONDO TEMPO

La gara sembra definitivamente chiusa ma nel recupero accade di tutto. Arriva la rete di Regoli. La Pianese accorcia in pieno recupero e non molla un centimetro. All’ultimo minuto utile arriva infatti la firma di Catanese. Match incredibile con i padroni di casa che sono riusciti a riprenderla in pieno recupero. Le due compagini si dividono la posta in palio dopo un bel pareggio ricco di reti. La prima parte di gara è stata a favore dell’Olbia che ha gestito meglio la gara. La Pianese ha avuto una grandissima reazione nella ripresa cogliendo il pari in pieno recupero.

