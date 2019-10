Diretta Pianese Olbia/ Streaming video tv: posta in palio già delicata (Serie C)

Pianese Olbia, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta della sezione Aia di Barcellona Pozzo di Gotto, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio per il girone A di Serie C, giunto alla sua dodicesima giornata dopo che nei giorni scorsi è stato disputato un turno infrasettimanale. I padroni di casa della Pianese provengono da una sconfitta nel derby toscano sul campo del più blasonato Siena. La posizione di questa squadra neopromossa è comunque abbastanza positiva in classifica, mentre è in notevole difficoltà l’Olbia, reduce da un pareggio casalingo contro l’AlbinoLeffe e almeno per il momento pienamente invischiata nella zona retrocessione. La posta in palio dunque è già molto alta, la Pianese vorrebbe allontanarsi in modo significativo dalle zone calde ma l’Olbia non può permettersi altri passi falsi.

Quanto alle probabili formazioni attese per Pianese Olbia, ecco che la squadra di casa può fare affidamento sul suo classico modulo composto invece da Fontana, Cason, Dierna, Gagliardi, Seminara, Carannante, Simeoni, G. Benedetti, Catanese, Rinaldini e Udoh. Nell’Olbia invece possiamo designare come possibili titolari per la partita di oggi Crosta, Pisano, Gozzi, La Rosa, Pitzalis, Pennington, Muroni, Biancu, Vallocchia e il duo d’attacco composto da Parigi e Doratiotto. La chiave di volta può essere quella relativa all’attesa: se l’Olbia riesce a sfruttare il modo di giocare che si basa su improvvisi assalti all’area avversaria, la formazione sarda potrebbe riuscire a portare a casa i tre desiderati punti della vittoria. La Pianese deve invece cercare di fare pressione ai suoi avversari, evitando quindi di chiudersi eccessivamente in difesa, problematica che spesso è costata ai toscani anche delle occasioni da gol che potevano essere facilmente evitate.

Infine proviamo ad analizzare il pronostico di Pianese Olbia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sul risultato di questa partita: segno 1 quotato a 2,10, il segno X vale 3,15 e il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 3,35 volte la posta in palio.



