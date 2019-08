Video/ Pianese Pistoiese (0-2): gol e highlights (Coppa Italia Serie C)

Il video di Pianese Pistoiese ci parla di una gara che non è mai stata in discussione e con gli ospiti bravi a vincere 2-0. L’anticipo del girone D di Coppa Italia di Serie C ci ha dato però un responso del tutto auspicabile, visto che a passare è stato il Pontedera. Va ribadita la grande professionalità proprio della Pistoiese che già eliminata è andata a vincere contro una squadra che ambiva ad andare avanti nella competizione. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa con Cerretelli al minuto 65 e Dametto al 84mo. La gara si è giocata allo Zecchini di Grosseto con “appena” 193 tifosi presenti e un incasso di 929 euro come riporta La Nazione.

Clicca qui per il video della partita.

VIDEO PIANESE PISTOIESE (0-2): IL TABELLINO

Per il video di Pianese Pistoiese, gara terminata sul risultato di 0-2, andiamo a vedere il tabellino:

PIANESE: Fontana, Ambrogio, Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo, Catanese, Benedetti Giacomo (74’ Bianchi), Gagliardi, Vavassori, Figoli (66’ Montaperto), Rinaldini (66’ Scarlino). Panchina: Vitali, Seminara, Cason, Udoh, Ciavattini, Zagaria, Benedetti Luca, Fortuni, Tampwo. All. Masi.

PISTOIESE: Pisseri, Dametto, Terigi, Bordin (74’ Viti), Muscat, Llamas (80’ Mazzarani), Valiani, Bortoletti (51’ Cerretelli), Gucci, Falcone (74’ Tempesti), Tartaglione. Panchina: Salvalaggio, Sonnini, Lakti, Luka, Spadoni, Aiassa, Toselli. All. Pancaro.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (Francesco Rizzotto-Francesco-Valente)

CLASSIFICA GIRONE D DI COPPA ITALIA

Pontedera 4 punti

Pistoiese 3 punti

Pianese 1 punto



© RIPRODUZIONE RISERVATA