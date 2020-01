Video/ Pianese Pro Vercelli (0-0) highlights. Un punto a testa! (Serie C)

Allo Stadio Olimpico Carlo Zecchini le formazioni di Pianese e Pro Vercelli non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Pianese Pro Vercelli, nelle fasi iniziali del primo tempo le due compagini giocano a viso scoperto rispondendosi a vicenda con un’occasione per parte. Gli uomini di mister Gilardino insistono e si affacciano nuovamente in avanti tramite le iniziative di Comi, pericolosi pure in avvio di secondo tempo. Nella ripresa il copione non cambia ed i bianconeri toscani vanno con insistenza a caccia della rete della vittoria con scarso successo, come testimoniato pure da Graziano al 53′. La squadra allenata da mister Masi fallisce l’opportunità più importante della sfida sparando largo sotto porta con Udoh intorno al 58′ e, più tardi, non fanno di meglio con Catanese al 73′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Ruben Arena, proveniente dalla sezione di Torre del Greco, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gagliardi, Catanese e Figoli da un lato, Grossi dall’altro. Il punto conquistato in questa ventesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pianese di salire a quota 21 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pro Vercelli si porta a quota 25 punti.

IL TABELLINO

Pianese-Pro Vercelli 0 a 0

PIANESE (4-3-1-2) – Vitali; El Kaouakibi, Cason, Dierna, Gagliardi; Figoli, Simeoni, Carrarante (10’st Regoli); Catanese (30’st Rinaldini); Momentè, Udoh (43’st Montaperto). A disp.: Fontana, Sarini, Seminara, G. Benedetti, Vavassori, L. Benedetti, Scarlino. All.: Masi.

PRO VERCELLI (4-3-3) – Saro; Franchino, Masi, Auriletto, Iezzi; Graziano, Schiavon (26’st Grossi), Varas (36’st Romairone); Rosso, Comi (36’st Mal), Azzi(36’st Petrovic). A disp.: Moschin, Foglia, Erradi, Bani, Della Morte, Volpatto, Carosso, Merio. All.: Caridi (Gilardino squalificato).

Ammoniti: 15′ Gagliardi(P); 35′ Catanese(P); 49′ Figoli(P); 85′ Grossi(V).

