Video/ Picerno Audace Cerignola (2-0) gol ed highlights: scontro diretto ai lucani!

Video Picerno Audace Cerignola che racconta una partita nei primi 45 minuti, bloccata sul risultato di 0-0. Inizia decisamente meglio la formazione pugliese che con Coccia sfiora un gol con un cross che stava per diventare velenoso per il portiere avversario Albertazzi. Lo stesso portiere del Picerno dovrà poi rispondere alla conclusione da fuori di Tascone, decisamente il migliore in campo della sfida. Dopo Tascone è il turno di Achik che sfida il portiere senza però trovare la via del gol. Audace Cerignola che va vicinissimo al gol del vantaggio con il difensore Alessandro Ligi. L’esperto difensore ex Triestina e Carpi sfiora il vantaggio con una conclusione al volo che si spegne sulla traversa; si salva, dunque, la formazione di casa. Dopo 45 minuti, finisce il primo tempo con gli ospiti in controllo della partita.

Se nel primo tempo abbiamo raccontato un dominio da parte dell’Audace Cerignola, così non è nel secondo con il Picerno che trova ben due gol e porta a casa il risultato in questo importantissimo scontro diretto salendo a quota 50 punti in classifica. Sblocca il risultato con una grande azione il Picerno con l’incornata di Emmanuele Esposito. Pugliesi che provano a ribadire in porta diverse occasioni ma non sono precisi e allora il Picerno decide di chiuderla al minuto 90 sfruttando un grande contropiede con Diogo Albadoro, attaccante classe 1989, entrato dalla panchina.

VIDEO PICERNO AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

PICERNO: Albertazzi M. (Portiere), Pagliai G., Gonnelli L., Garcia R., Guerra W., De Cristofaro A., Gallo A., Ceccarelli T. (dal 26′ st D’Angelo M.), Kouda R. (dal 19′ st Setola C.), Esposito E., Santarcangelo A. (dal 18′ st Albadoro D.). A disposizione: Albadoro D., Allegretto A., D’Angelo M., Ferrani M., Gammone A., Golfo F., Monti N., Novella M., Rossi M. (Portiere), Setola C.

AUDACE CERIGNOLA: Saracco U. (Portiere), Blondett E. (dal 22′ st Bianco R.), Capomaggio G., Ligi A., Coccia G., Tascone M. (dal 22′ st Olivera F.), Langella C., Miguel Angel (dal 14′ st Ruggiero Z.), D’Ausilio M., Achik I., Samele L.. A disposizione: Allegrini G., Bianco R., Fares G. (Portiere), Giofre P., Inguscio A., Mengani E., Olivera F., Righetti S., Ruggiero Z., Russo L., Trezza S. (Portiere)

Reti: al 5′ st Esposito E. (Picerno) , al 45′ st Albadoro D. (Picerno) .

Ammonizioni: al 4′ st Ceccarelli T. (Picerno).

