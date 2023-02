Video/ Picerno Juve Stabia (1-0) gol e highlights: vince il “cortomuso” (Serie C)

VIDEO PICERNO JUVE STABIA (1-0): LA PARTITA

Il Picerno vince di misura ma convince dal primo all’ultimo minuto, di fronte al suo pubblico, regalando ai tifosi giunti allo stadio Donato Curcio per questo match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C, Girone C, una prestazione memorabile. Il primo tempo inizia con poche emozioni, ed il primo squillo arriva soltanto al 12esimo con un calcio di punizione insidioso di Ceccarelli, che termina fuori di poco. Il numero 7 trascina letteralmente i suoi compagni, e dai suoi piedi nascono tutti i pericoli in questa prima frazione di gioco: al 20esimo cross al bacio per la testa di Diop, che non riesce ad angolare a sufficienza. Al 25 sinistro che sfiora il palo e va sul fondo.

Nel secondo tempo partono ancora forte i rossoblù con Kouda prima e Golfo poi, che al 52esimo non riescono ad inquadrare lo specchio della porta da ottima posizione, graziando la Juve Stabia. Al 76esimo arriva l’1-0 decisivo e meritatissimo: De Cristofaro è lipicernobero di saltare tutto solo in area di rigore, prendere la mira ed insaccare in rete con facilità estrema. Troppo passiva la retroguardia gialloblù, che si fa trovare statica in questa occasione. Le Vespe, dopo 75 minuti di assenza ingiustificata, provano la reazione d’orgoglio nel finale, ma il colpo di testa di Zigoni al 79esimo, salvato miracolosamente da Novella sulla linea, rimane l’unica vera chance per i gialloblù.

VIDEO PICERNO JUVE STABIA (1-0): IL TABELLINO

PICERNO: Rossi M., Ceccarelli T., De Ciancio R. (dal 17′ st Gallo A.), De Cristofaro A., Diop A. (dal 36′ st Ferrani M.), Garcia R., Golfo F. (dal 18′ st Albadoro D.), Gonnelli L., Guerra W., Kouda R., Novella M. (dal 36′ st Setola C.). A disposizione: Albertazzi M., Albadoro D., Allegretto A., Ferrani M., Gallo A., Gammone A., Monti N., Santarcangelo A., Setola C.

JUVE STABIA: Barosi D., Altobelli D., Berardocco L. (dal 42′ st Rosa A.), Cinaglia D., D’Agostino G. (dal 30′ st Zigoni G.), Maggioni T., Mignanelli D., Pandolfi L., Ricci M. (dal 41′ st Maselli S.), Scaccabarozzi J., Silipo A. (dal 35′ st Bentivegna A.). A disposizione: Russo D., Bentivegna A., Carbone L., Dell’Orfanello U., Gerbo A., Guarracino M., Maselli S., Moreschini P., Peluso M., Picardi M., Rosa A., Vimercati A., Volpe M., Zigoni G.

Reti: al 31′ st De Cristofaro A. (Picerno) .

Ammonizioni: al 4′ pt Gonnelli L. (Picerno), al 40′ st Gallo A. (Picerno) al 20′ st Mignanelli D. (Juve Stabia), al 25′ st Ricci M. (Juve Stabia), al 45’+3 st Maselli S. (Juve Stabia).

