Video/ Picerno Potenza (3-1) gol e highlights: Murano non tradisce le attese (Serie C, 13 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO POTENZA: LA SINTESI

Il Picerno fa suo il derby lucano contro il Potenza, liquidando la questione già nel primo tempo con una prestazione che rasenta la perfezione, almeno nei primi quarantacinque minuti. De Cristofaro apre le danze al 4′ con un preciso tiro all’angolino che non lascia scampo all’incolpevole Gasparini. A quel punto tutti si aspettano il guizzo di Murano, il capocannoniere del girone C di Serie C non poteva non lasciare il segno nella serata più attesa e poco prima della mezz’ora il bomber di Longo trova il suo 12^ gol in campionato con un gran colpo di testa in mezzo a due avversari, Gyamfi e Hristov, che lo stringono in una morsa ma non basta. Il Curcio esplode per la terza volta grazie a Ceccarelli che gonfia la rete direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, una perla di rara bellezza che fa tornare in menta la prodezza di Juan Sebastián Verón, autore di una prodezza simile in un Lazio-Verona di fine anni novanta.

Diretta/ Picerno Potenza (risultato finale 3-1): i melandrini vincono il derby! (Serie C, 13 novembre 2023)

Nella ripresa gli uomini di Lerda si ritrovano una montagna da scalare ma se non altro riescono perlomeno ad accorciare le distanze con Caturano che sfrutta il calo di tensione dei padroni di casa, rimasti con la testa negli spogliatoi dopo l’intervallo. Paradossalmente il gol degli avversari risveglia il Picerno che sfiorerà più volte il poker con il solito Murano che manca l’appuntamento con la doppietta personale ma resta saldamente al comando della classifica marcatori, anche Graziani e Diop non riescono a violare per la quarta volta la porta di Gasparini che limita i danni. Finisce 3-1 in favore della squadra allenata da Longo che sale al quarto posto in classifica con 23 punti, agganciando la Casertana.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO POTENZA 3-1, IL TABELLINO

PICERNO-POTENZA 3-1 (3-0)

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra (60’ García); Gallo, De Ciancio; Ceccarelli (66’ Graziani), De Cristofaro, Esposito (73’ Pitarresi); Murano (72’ Diop). All. Emilio Longo.

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini; Sbraga, Monaco, Hristov; Gyamfi (46’ Steffè), Prezioso (46’ Pace), Candellori, Hadziosmanović; Di Grazia (75’ Rossetti); Caturano, Asencio (84’ Gagliano). All. Franco Lerda.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Sez. di Torre del Greco).

AMMONITI: 22’ Monaco (Pot), 58’ Steffè (Pot), 79’ De Ciancio (Pic), 84’ De Cristofaro (Pic), 90’+7’ Gilli (Pic).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 4’ De Cristofaro (Pic), 23’ Murano (Pic), 29’ Ceccarelli (Pic), 54’ Caturano (Pot).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO POTENZA













